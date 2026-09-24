Sevgili Akrep, dün fark ettiğin bir şeyi bugün daha iyi anlayabilirsin; Ay'ın Balık'taki etkisinin sürmesi sezgilerini keskin tutmaya devam ediyor. İş yerinde bu netlik sana avantaj sağlayacak.

Maddi olarak bugün dün fark ettiğin gizli fırsatı değerlendirmek için harekete geçebilirsin.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Akrepler, bugün partnerinin içindeki çalkantıyı anlama çabasını dün bıraktığı yerden sürdürebilir. Bekar Akrepler ise dün fark ettiği çekimi bugün daha açık bir şekilde değerlendirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…