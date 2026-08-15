Sevgili Akrep, bugün gökyüzü senden biraz geri çekilmeni istiyor. Ay ile Venüs senin en gizli alanında buluşuyor ve bu buluşma seni içine dönmeye çağırıyor. Dünkü kariyer hareketliliğinin ardından bugün dinlenmeye ihtiyacın var. İş hayatında ortalıkta görünmek yerine sessizce düşünmeli, planını olgunlaştırmalısın. Bazen en verimli iş, hiçbir şey yapmadan geçirilen bir gündür. Kalabalık toplantılar yerine kendi kulaklığını takıp işine odaklanmak kafanı toparlar.

Maddi konularda arka planda süren bir konu bugün sessizce ilerliyor. Kimseye anlatmadığın bir plan olgunlaşıyor, acele etmeden düşünmelisin. Para durumunu hemen herkese ilan etmek yerine bir süre stratejini saklı tutmak seni beklenmedik risklerden korur.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün duyguların derinlerde. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle sessiz bir beraberlik konuşmaktan daha çok yakınlaştırıyor sizi. Yan yana oturup kendi hallerinizde takılmak bile aranızdaki o güçlü bağı hissettirir. Bekar bir Akrep burcu isen, kimseye söylemediğin bir duygu içinde olgunlaşıyor. Birine duyduğun ilgiyi hemen eyleme dökmek yerine kendi içinde hissinin tadını çıkar. Her hissin hemen açıklanması gerekmiyor, biraz bekleyebilirsin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…