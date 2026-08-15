Sevgili Akrep, bugün duyguların gürültüde değil, sessizlikte yaşanıyor. Ay ile Venüs senin en gizli alanında buluşuyor ve kalbini içeriye çekiyor. İlişkin varsa, partnerinle konuşmadan geçireceğiniz sakin bir zaman bugün sizi en çok yakınlaştıracak şey olacak. Her buluşmanın lakırdıyla dolması gerekmiyor; yan yana oturmak, aynı sessizliği paylaşmak da derin bir yakınlık biçimidir.

Bekarsan, kimseye söylemediğin bir duygu içinde sessizce olgunlaşıyor. Bu hissi bugün ilan etmek zorunda değilsin; her duygunun hemen bir sonuca bağlanması gerekmiyor. Biraz bekleyip hissini kucaklamak bugün en doğru seçenek… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…