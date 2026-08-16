Sevgili Akrep, bugün ilişkilerinde bir sis var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin ilişkiler alanını etkiliyor. Bugün karşındakinin ne düşündüğünü okuyamayabilirsin. Sen genellikle insanları çok iyi çözersin, bugün ise bu sezgin biraz yanıltıcı çalışıyor. İş hayatında bir ortakla ya da müşteriyle yaşadığın belirsizliği zorlamamalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum, kariyerinde ciddi bir adım atman gerekiyorsa bunu destekliyor.

Maddi konularda ortak bir karar bugün net değil. Karşı tarafın söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farka bakmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün yanlış anlaşılmalara açıksın. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinin sessizliğini olumsuz bir şeye yorabilirsin; sormadan varsaymamalısın. Bekar bir Akrep burcu isen, birinin ilgisini olduğundan büyük görebilirsin. Bugün sabırlı olmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…