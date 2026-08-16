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Akrep Burcu right-white
17 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 17 Ağustos Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ilişkilerinde bir sis var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin ilişkiler alanını etkiliyor. Bugün karşındakinin ne düşündüğünü okuyamayabilirsin. Sen genellikle insanları çok iyi çözersin, bugün ise bu sezgin biraz yanıltıcı çalışıyor. İş hayatında bir ortakla ya da müşteriyle yaşadığın belirsizliği zorlamamalısın. Merkür ile Satürn arasındaki uyum, kariyerinde ciddi bir adım atman gerekiyorsa bunu destekliyor.

Maddi konularda ortak bir karar bugün net değil. Karşı tarafın söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farka bakmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün yanlış anlaşılmalara açıksın. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinin sessizliğini olumsuz bir şeye yorabilirsin; sormadan varsaymamalısın. Bekar bir Akrep burcu isen, birinin ilgisini olduğundan büyük görebilirsin. Bugün sabırlı olmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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