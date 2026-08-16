Sevgili Akrep, bugün karşındakini okumakta zorlanıyorsun ve bu sana çok yabancı bir his. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin ilişkiler alanını etkiliyor ve o keskin sezgin bugün biraz yanıltıcı çalışıyor. İlişkin varsa, partnerinin sessizliğini olumsuz bir şeye yorabilirsin. Belki sadece yorgun, belki kafası dolu; sen ise en kötü ihtimali düşünüyorsun. Varsaymak yerine doğrudan sormalısın.

Bekarsan, birinin sana gösterdiği ilgiyi olduğundan büyük görebilirsin. İki güzel mesajdan koca bir ihtimal yaratmak bugün çok kolay. Sabırlı olmalı, karşındakinin davranışlarının zamanla ne söylediğine bakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…