Sette Gözaltına Alınınca TRT Dizisinden Çıkarılmıştı: Ünlü Oyuncu Susuz Yaz Dizisine Dahil Oldu

Lefter'in ardından üstlendiği başrol ise kısa sürdü. TRT Tabii için çekilen Ateş Denizi'nde Nezih'i canlandıran Kaynarca, haziranda Beykoz'daki sete gelen narkotik ekiplerince karavanından alınarak gözaltına alındı. Aracından bir şey çıkmayan oyuncu, ifadesi ile saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Asıl bomba ertesinde patladı: yapım şirketi Sepya Film, 'yasaklı madde kullanımı' konusundaki hassasiyetini gerekçe göstererek sözleşmesini 'haklı nedenle tek taraflı olarak' feshettiğini açıkladı. Nezih rolü Mustafa Mert Koç'a geçti, Kaynarca'nın çektiği sahneler kullanılmadı; alınan örneklerin sonucuna dair kamuoyuna yansıyan bir bilgi ise yok.