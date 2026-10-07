Sette Gözaltına Alınınca TRT Dizisinden Çıkarılmıştı: Ünlü Oyuncu Susuz Yaz Dizisine Dahil Oldu
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Kanal D'nin Necati Cumalı uyarlaması Susuz Yaz için geri sayım bitti, ekip bugün Adana'da ilk klaketi vurmaya hazırlanıyor. Kamera dönmeden kadrodan sürpriz bir haber daha geldi. Birkaç ay önce bir dizi setindeki baskınla gündeme oturan, ardından projesinden çıkarılan oyuncu bu kez Çukurova'nın tozlu tarlalarına adım atıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Susuz Yaz'ın yeni oyuncusu Erdem Kaynarca, Netflix filminde efsane futbolcu Lefter'i canlandırmıştı.
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Haziranda Ateş Denizi setindeki narkotik baskınının ardından Erdem Kaynarca'nın sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.
Erdem Kaynarca, Susuz Yaz'da Kocabaş ailesinin tarla komşusu Veli olarak iki bölüm görünecek.
Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'li Susuz Yaz, yağmur engelinin ardından Adana'da sete çıkıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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