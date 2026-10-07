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Sette Gözaltına Alınınca TRT Dizisinden Çıkarılmıştı: Ünlü Oyuncu Susuz Yaz Dizisine Dahil Oldu

Sette Gözaltına Alınınca TRT Dizisinden Çıkarılmıştı: Ünlü Oyuncu Susuz Yaz Dizisine Dahil Oldu

Kanal D yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2026 - 10:41
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Kanal D'nin Necati Cumalı uyarlaması Susuz Yaz için geri sayım bitti, ekip bugün Adana'da ilk klaketi vurmaya hazırlanıyor. Kamera dönmeden kadrodan sürpriz bir haber daha geldi. Birkaç ay önce bir dizi setindeki baskınla gündeme oturan, ardından projesinden çıkarılan oyuncu bu kez Çukurova'nın tozlu tarlalarına adım atıyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Susuz Yaz'ın yeni oyuncusu Erdem Kaynarca, Netflix filminde efsane futbolcu Lefter'i canlandırmıştı.

Susuz Yaz'ın yeni oyuncusu Erdem Kaynarca, Netflix filminde efsane futbolcu Lefter'i canlandırmıştı.

Sürpriz isim Erdem Kaynarca. Tiyatro kökenli oyuncu ekranda Kalp Atışı, Yasak Elma, Hudutsuz Sevda ve Korkma Ben Yanındayım gibi dizilerle yüzünü tanıttı.

Asıl çıkışını ise Fenerbahçe'nin efsanesi Lefter Küçükandonyadis'in hayatını anlatan Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi ile yaptı. Netflix'te yayınlanan filmde sarı-lacivert formayı giyen Kaynarca, performansıyla sosyal medyayı salladı ve adı her yerde konuşulmaya başladı.

Haziranda Ateş Denizi setindeki narkotik baskınının ardından Erdem Kaynarca'nın sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

Haziranda Ateş Denizi setindeki narkotik baskınının ardından Erdem Kaynarca'nın sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

Lefter'in ardından üstlendiği başrol ise kısa sürdü. TRT Tabii için çekilen Ateş Denizi'nde Nezih'i canlandıran Kaynarca, haziranda Beykoz'daki sete gelen narkotik ekiplerince karavanından alınarak gözaltına alındı. Aracından bir şey çıkmayan oyuncu, ifadesi ile saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Asıl bomba ertesinde patladı: yapım şirketi Sepya Film, 'yasaklı madde kullanımı' konusundaki hassasiyetini gerekçe göstererek sözleşmesini 'haklı nedenle tek taraflı olarak' feshettiğini açıkladı. Nezih rolü Mustafa Mert Koç'a geçti, Kaynarca'nın çektiği sahneler kullanılmadı; alınan örneklerin sonucuna dair kamuoyuna yansıyan bir bilgi ise yok.

Erdem Kaynarca, Susuz Yaz'da Kocabaş ailesinin tarla komşusu Veli olarak iki bölüm görünecek.

Erdem Kaynarca, Susuz Yaz'da Kocabaş ailesinin tarla komşusu Veli olarak iki bölüm görünecek.

Oyuncunun ekrandaki yeni durağı belli oldu: Erdem Kaynarca'nın yeni dizisi Susuz Yaz. Kaynarca, 70'lerde Çukurova'nın bir köyünde geçen hikâyede Veli'ye hayat verecek.

Veli, toprağı ve suyu yüzünden gerilimin hiç eksik olmadığı Kocabaş ailesinin tarla komşusu. Ancak Kaynarca kalıcı bir rol üstlenmiyor, konuk oyuncu olarak yalnızca iki bölümde izleyici karşısına çıkacak. Kısa ama dikkat çekecek bir dönüş yani.

Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'li Susuz Yaz, yağmur engelinin ardından Adana'da sete çıkıyor.

Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'li Susuz Yaz, yağmur engelinin ardından Adana'da sete çıkıyor.

Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin senaryosu Sema Ergenekon'a, yönetmenliği Yusuf Pirhasan'a emanet. Başrollerde Osman'la Mert Ramazan Demir, Bahar'la Lizge Cömert var.

Ay Yapım imzalı dizi aslında 6 Ekim'de sete çıkacaktı. Adana'da bastıran sağanak yağış ilk klaketi bir gün öteledi, Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekip bugün çalışmaya başlıyor. Çekimler başlarken sıradaki soru belli: Susuz Yaz dizisi ne zaman ekrana gelecek? Kanal D'nin yayın tarihi için yapacağı duyuru merakla bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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