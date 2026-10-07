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Okurların Yarısı 'Tazminat' Dedi! Montella Neden Gitmiyor?

Okurların Yarısı 'Tazminat' Dedi! Montella Neden Gitmiyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 10:37
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Onedio'nun 2-5 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankette okurlara, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın neden istifa etmediği soruldu. 1.893 kişinin katıldığı ankette okurların yarısından fazlası aynı cevapta birleşti: Tazminat. Anketin kapanmasının ardından gelen ayrılık haberi ise bu tahmini gündemin tam ortasına taşıdı.

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Okurların yüzde 53'ü Montella'nın tazminatla kovulmayı beklediğini düşünüyor.

Okurların yüzde 53'ü Montella'nın tazminatla kovulmayı beklediğini düşünüyor.

Ankette en çok oyu 1.009 kişiyle 'Tazminatla kovulmayı beklediği için' seçeneği aldı. Katılımcıların yüzde 53,3'ü, İtalyan teknik adamın kendi isteğiyle görevi bırakmak yerine sözleşmesinden doğan tazminatı almayı beklediğini düşünüyor.

Bu yorumun arkasında Montella'nın sözleşmesi var. 30 Haziran 2025'te yenilenerek 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatılan sözleşme nedeniyle, İtalyan hocanın erken gönderilmesi halinde 5 milyon euro civarında tazminat alacağı uzun süre konuşulmuştu.

Milliyet'in haberine göre ise TFF yönetimi Montella ile yollarını ayırma kararı aldı. Yıllık 2 milyon 200 bin euro, aylık yaklaşık 183 bin euro kazandığı belirtilen Montella'ya 5 aylık maaşı tazminat olarak ödenecek. Bu da yaklaşık 915 bin euro anlamına geliyor. Ayrılığın resmen açıklanması bekleniyor.

Her 10 okurdan 3'ü Hacıosmanoğlu'nun desteğini işaret etti.

Her 10 okurdan 3'ü Hacıosmanoğlu'nun desteğini işaret etti.

İkinci sırada 565 oyla 'TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan destek gördüğü için' seçeneği yer aldı. Katılımcıların yüzde 29,9'u, Montella'nın koltuğunu korumasını federasyon başkanının arkasında durmasına bağladı.

Bu yorum da boşuna değil. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçından puan çıkaramamasının ardından da Montella'ya sahip çıkmıştı. Takımı 24 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan teknik heyete ve oyunculara destek vereceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, birlikte yola çıktıkları isimleri yarı yolda bırakmayacaklarını vurgulamıştı.

Ancak Uluslar Ligi'nde üst üste gelen yenilgiler, federasyonun bu tavrını da değiştirdi.

Uluslar Ligi'nde 4 maçta 0 puan, son 7 maçta 6 yenilgi.

Uluslar Ligi'nde 4 maçta 0 puan, son 7 maçta 6 yenilgi.

Ankette 204 kişi (yüzde 10,8) Montella'nın 'kendini başarılı gördüğü için' istifa etmediğini düşünürken, 115 kişi (yüzde 6,1) bunun nedenini 'yeterince tepki olmamasına' bağladı.

Tepkilerin fitilini ise sahadaki sonuçlar ateşledi. Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alan A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçın hiçbirinden puan çıkaramadı. Ay-yıldızlılar 2 Ekim'de Belçika'ya 3-0, 5 Ekim'de ise İtalya'ya 3-1 yenildi.

Montella, milli takımın başında çıktığı 40 resmi ve özel maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Son 7 maçta ise yalnızca 1 galibiyet var; diğer 6 karşılaşma yenilgiyle sonuçlandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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