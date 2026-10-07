Okurların Yarısı 'Tazminat' Dedi! Montella Neden Gitmiyor?
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Onedio'nun 2-5 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankette okurlara, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın neden istifa etmediği soruldu. 1.893 kişinin katıldığı ankette okurların yarısından fazlası aynı cevapta birleşti: Tazminat. Anketin kapanmasının ardından gelen ayrılık haberi ise bu tahmini gündemin tam ortasına taşıdı.
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Okurların yüzde 53'ü Montella'nın tazminatla kovulmayı beklediğini düşünüyor.
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Her 10 okurdan 3'ü Hacıosmanoğlu'nun desteğini işaret etti.
Uluslar Ligi'nde 4 maçta 0 puan, son 7 maçta 6 yenilgi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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