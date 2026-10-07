Okurların Yarısı 'Tazminat' Dedi! Montella Neden Gitmiyor?

İkinci sırada 565 oyla 'TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan destek gördüğü için' seçeneği yer aldı. Katılımcıların yüzde 29,9'u, Montella'nın koltuğunu korumasını federasyon başkanının arkasında durmasına bağladı.

Bu yorum da boşuna değil. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçından puan çıkaramamasının ardından da Montella'ya sahip çıkmıştı. Takımı 24 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan teknik heyete ve oyunculara destek vereceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, birlikte yola çıktıkları isimleri yarı yolda bırakmayacaklarını vurgulamıştı.

Ancak Uluslar Ligi'nde üst üste gelen yenilgiler, federasyonun bu tavrını da değiştirdi.