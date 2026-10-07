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10 Ekim Terazi Yeniayı Geliyor: Önümüzdeki Günlerde Şansı Açılacak 3 Burç

10 Ekim Terazi Yeniayı Geliyor: Önümüzdeki Günlerde Şansı Açılacak 3 Burç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 10:48
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Ekim'in en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri 10 Ekim Cumartesi günü yaşanıyor. Terazi burcunda Yeni Ay var. Yeni başlangıçların ve niyetlerin zamanı sayılan bu Yeni Ay, Venüs'ün geri hareketinin gölgesinde geliyor ama gökyüzünde şansı destekleyen bir detay da barındırıyor. Peki bu Yeni Ay'dan en çok şans bekleyen 3 burç hangisi, siz de aralarında mısınız? Gelin birlikte görelim…

Kaynak: Café Astrology

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10 Ekim Terazi Yeniayı Ne Zaman, Neyi Getiriyor?

10 Ekim Terazi Yeniayı Ne Zaman, Neyi Getiriyor?

Terazi Yeni Ayı, 10 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.50'de, Terazi burcunun 17. derecesinde gerçekleşiyor. Yeni Ay, Güneş ile Ay'ın aynı noktada buluştuğu an ve astrolojide yeni bir döngünün başlangıcı sayılıyor. Terazi ise denge, uyum ve ilişkilerle anılan bir burç. Bu yüzden bu Yeni Ay'ın ortaklıklar, anlaşmalar ve kendi ihtiyaçlarınızla başkalarının beklentileri arasındaki dengeyi kurmakla ilgili olması bekleniyor.

Café Astrology'ye göre Yeni Ay, şans gezegeni Jüpiter'le uyumlu bir açı kuruyor ve Koç burcundaki Satürn'e karşı geniş bir karşıtlık oluşturuyor. Jüpiter'in desteği fırsatların genişlemesine işaret ederken Satürn'ün karşısında durması sorumlulukları ve sınırları hatırlatıyor. Üstelik Terazi'nin yönetici gezegeni Venüs 3 Ekim'den beri geri harekette. Yani gökyüzü hem geçmişi gözden geçirmeye hem de yeni bir sayfa açmaya aynı anda davet ediyor. İşte bu Yeni Ay'dan en çok şans bekleyen 3 burç

Başak Burcu: Kazanç Kapısı Aralanabilir.

Başak Burcu: Kazanç Kapısı Aralanabilir.

Terazi Yeni Ayı, Başak burcunun para ve değerler alanında gerçekleşiyor. Bu da maaşınızla, ek gelir fırsatlarınızla ve kendinize biçtiğiniz değerle ilgili kıpırdanmaların başlayabileceği anlamına geliyor. Uzun zamandır ertelediğiniz bir zam talebi ya da emeğinizi doğru anlatmanız gereken bir görüşme için bu dönem uygun görünüyor. Jüpiter'in Yeni Ay'la kurduğu uyumlu açı da emeğinizin karşılığını daha rahat bulmanıza yardımcı olabilir. İlk bakışta küçük görünen bir teklif, ilerleyen haftalarda düzenli bir kazanca dönüşebilir.

Boğa Burcu: Günlük Düzeniniz Ferahlıyor.

Boğa Burcu: Günlük Düzeniniz Ferahlıyor.

Yeni Ay, Boğa burcunun günlük işleri, çalışma düzeni ve sağlık alanında gerçekleşiyor. Sizi bunaltan bir iş yükünün hafiflemesi, daha verimli bir rutine geçmeniz ya da sağlığınız için ertelediğiniz bir adımı atmanız mümkün. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün geri hareketi, ilişkilerinizde geçmişe dönük bir değerlendirme yapmanızı isteyebilir. Ama bu değerlendirme sizi yormak yerine neyin işe yaradığını görmenizi sağlayacak. Jüpiter'in Aslan burcundaki konumu da ev ve aile alanınızı destekleyerek yuvanızda huzurlu bir döneme işaret ediyor.

Akrep Burcu: Kariyerde Sürpriz Bir Haber Gelebilir.

Akrep Burcu: Kariyerde Sürpriz Bir Haber Gelebilir.

Yeni Ay, Akrep burcunun iç dünyasında ve perde arkasında gerçekleşiyor ama gökyüzündeki asıl şans Jüpiter'de. Şans gezegeni Aslan burcunda ilerlerken Akrep'in kariyer alanını destekliyor. Bu da sessizce sürdürdüğünüz bir çalışmanın fark edilmesi, bir terfi ya da yeni bir iş teklifinin gündeme gelmesi anlamına gelebilir. Venüs'ün sizin burcunuzdaki geri hareketi de neye gerçekten değer verdiğinizi netleştirmenizi sağlıyor. 23 Ekim'de Güneş'in burcunuza geçmesiyle birlikte bu enerji daha da görünür hale gelebilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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