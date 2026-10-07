10 Ekim Terazi Yeniayı Geliyor: Önümüzdeki Günlerde Şansı Açılacak 3 Burç
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Ekim'in en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri 10 Ekim Cumartesi günü yaşanıyor. Terazi burcunda Yeni Ay var. Yeni başlangıçların ve niyetlerin zamanı sayılan bu Yeni Ay, Venüs'ün geri hareketinin gölgesinde geliyor ama gökyüzünde şansı destekleyen bir detay da barındırıyor. Peki bu Yeni Ay'dan en çok şans bekleyen 3 burç hangisi, siz de aralarında mısınız? Gelin birlikte görelim…
Kaynak: Café Astrology
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10 Ekim Terazi Yeniayı Ne Zaman, Neyi Getiriyor?
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Başak Burcu: Kazanç Kapısı Aralanabilir.
Boğa Burcu: Günlük Düzeniniz Ferahlıyor.
Akrep Burcu: Kariyerde Sürpriz Bir Haber Gelebilir.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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