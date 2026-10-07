10 Ekim Terazi Yeniayı Geliyor: Önümüzdeki Günlerde Şansı Açılacak 3 Burç

Terazi Yeni Ayı, 10 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.50'de, Terazi burcunun 17. derecesinde gerçekleşiyor. Yeni Ay, Güneş ile Ay'ın aynı noktada buluştuğu an ve astrolojide yeni bir döngünün başlangıcı sayılıyor. Terazi ise denge, uyum ve ilişkilerle anılan bir burç. Bu yüzden bu Yeni Ay'ın ortaklıklar, anlaşmalar ve kendi ihtiyaçlarınızla başkalarının beklentileri arasındaki dengeyi kurmakla ilgili olması bekleniyor.

Café Astrology'ye göre Yeni Ay, şans gezegeni Jüpiter'le uyumlu bir açı kuruyor ve Koç burcundaki Satürn'e karşı geniş bir karşıtlık oluşturuyor. Jüpiter'in desteği fırsatların genişlemesine işaret ederken Satürn'ün karşısında durması sorumlulukları ve sınırları hatırlatıyor. Üstelik Terazi'nin yönetici gezegeni Venüs 3 Ekim'den beri geri harekette. Yani gökyüzü hem geçmişi gözden geçirmeye hem de yeni bir sayfa açmaya aynı anda davet ediyor. İşte bu Yeni Ay'dan en çok şans bekleyen 3 burç…