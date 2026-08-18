Sevgili Akrep, bugün içinde bir karar olgunlaşıyor. Ay senin burcunda ilerliyor ve yarınki İlk Dördün de burcunda gerçekleşecek; yani bir eşiğin tam arifesindesin. İlişkin varsa, uzun süredir düşündüğün bir konuda yarın bir adım atacaksın, ancak bugün ne hissettiğini kendine netleştirmelisin. Sen kararlarını içeride verir, sonra bir anda uygularsın; bugün o içerideki sesi dinlemelisin.

Bekarsan, biriyle ilgili hislerin bugün belirginleşiyor. Bu kişi hakkındaki tereddüdün ya tamamen dağılıyor ya da tam tersi oluyor. Her iki durumda da netlik senin lehine; belirsizlikten kurtulmak bugün en büyük kazancın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…