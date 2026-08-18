Sevgili Akrep, bugün Ay senin burcunda ilerliyor ve yarınki İlk Dördün de senin burcunda gerçekleşecek. Yani bugün önemli bir eşiğin arifesindesin. İş hayatında son haftalarda başlattığın bir işin nereye gittiğini değerlendirmelisin; yarın karar vereceksin, bugün ise düşünmelisin. Sezgin çok güçlü, o yüzden içinden geleni not almalısın.

Maddi konularda dün netleşen bir konu bugün de gündeminde. Elindeki rakamları toparlamalı, yarına hazırlıklı girmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de kendinden eminsin. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranızdaki bağ bu hafta belirgin şekilde güçleniyor. Bekar bir Akrep burcu isen, çekim gücün yüksek kalmaya devam ediyor. Bugün kendini geri planda tutmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…