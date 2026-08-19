Sevgili Akrep, bugün sabah İlk Dördün senin burcunda parıldıyor ve doğrudan senin hayatına tazelik getirecek bir karar anına işaret ediyor. Son zamanlarda niyet ettiğin bir konuda artık net bir yol seçmek zihnini ve ruhunu inanılmaz rahatlatacak. Kendine inanmalı ve kararının arkasında güvenle durmalısın. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise dikkatin maddi konulara ve kazanç fırsatlarına kayıyor.

Maddi konularda sabah alacağın karar cüzdanını doğrudan olumlu etkileyecek. Öğleden sonra ise kendi imkanlarını güvenle gözden geçirip geleceğe yatırım yapabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün net ve kararlı duruşun sana muazzam bir çekicilik katıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, içini rahatlatacak o güzel kararı partnerinle sevgiyle paylaşmalısın. Bekar bir Akrep burcu isen, aklındaki tereddütler bugün yerini güçlü bir güven duygusuna bırakacak. Bugün belirsizlikleri sevgiyle geride bırakmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…