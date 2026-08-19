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Akrep Burcu right-white
20 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 20 Ağustos Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün sabah İlk Dördün senin burcunda parıldıyor ve doğrudan senin hayatına tazelik getirecek bir karar anına işaret ediyor. Son zamanlarda niyet ettiğin bir konuda artık net bir yol seçmek zihnini ve ruhunu inanılmaz rahatlatacak. Kendine inanmalı ve kararının arkasında güvenle durmalısın. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise dikkatin maddi konulara ve kazanç fırsatlarına kayıyor.

Maddi konularda sabah alacağın karar cüzdanını doğrudan olumlu etkileyecek. Öğleden sonra ise kendi imkanlarını güvenle gözden geçirip geleceğe yatırım yapabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün net ve kararlı duruşun sana muazzam bir çekicilik katıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, içini rahatlatacak o güzel kararı partnerinle sevgiyle paylaşmalısın. Bekar bir Akrep burcu isen, aklındaki tereddütler bugün yerini güçlü bir güven duygusuna bırakacak. Bugün belirsizlikleri sevgiyle geride bırakmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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