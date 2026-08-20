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Akrep Burcu right-white
21 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.08.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 

21 Ağustos Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, ilişkinde şimdiye kadar üstü kapatılmış ve konuşulmamış bazı meseleleri daha görünür hale getiriyor. İlişkin varsa, partnerin sana karşı kapalı davranabilir ya da sen kendi kabuğuna çekilmek isteyebilirsin. İkinizden biri suskunlaştığında diğeri de aynısını yapıyor ve aranızda sessiz bir mesafe oluşuyor. Bugün bu mesafeyi azaltmak için ilk adımı sen atabilirsin; içtenlikle söylenecek sıcak bir cümle bile iletişiminizi yumuşatmaya yardımcı olabilir.

Bekarsan, birinin utangaçlığını ve çekingenliğini ilgisizlik sanıp yanlış değerlendirebilirsin. Sen genellikle duygusal işaretleri iyi okursun ancak bugün herkes olduğundan biraz daha mesafeli görünebilir. Aceleci bir yargıya varıp kapıları hemen kapatmamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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