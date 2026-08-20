Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, ilişkinde şimdiye kadar üstü kapatılmış ve konuşulmamış bazı meseleleri daha görünür hale getiriyor. İlişkin varsa, partnerin sana karşı kapalı davranabilir ya da sen kendi kabuğuna çekilmek isteyebilirsin. İkinizden biri suskunlaştığında diğeri de aynısını yapıyor ve aranızda sessiz bir mesafe oluşuyor. Bugün bu mesafeyi azaltmak için ilk adımı sen atabilirsin; içtenlikle söylenecek sıcak bir cümle bile iletişiminizi yumuşatmaya yardımcı olabilir.

Bekarsan, birinin utangaçlığını ve çekingenliğini ilgisizlik sanıp yanlış değerlendirebilirsin. Sen genellikle duygusal işaretleri iyi okursun ancak bugün herkes olduğundan biraz daha mesafeli görünebilir. Aceleci bir yargıya varıp kapıları hemen kapatmamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…