Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık arka planda taşıdığın konularla günlük düzenini ve iş sorumluluklarını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında uzun zamandır konuşulmayan bir mesele artık günlük işleyişini zorlamaya başlayabilir. Her şeyi sessizce üstlenmek yerine hangi yükün gerçekten sana ait olduğunu ayırman gerekiyor. Ay Yay burcunda ilerlediği için kazanç ve bütçe konularında daha somut düşünmek, önündeki seçenekleri rakamlarla değerlendirmek sana iyi gelebilir.

Maddi konularda kimseyle paylaşmadığın bir ödeme ya da yükümlülük bugün daha fazla dikkat isteyebilir. Bunu tek başına taşımak yerine ödeme planını yeniden düzenlemek ya da farklı bir çözüm araştırmak işini kolaylaştırabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün biraz mesafe ve kendi içine dönme ihtiyacı var. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, günlük yoğunluk nedeniyle partnerinle arandaki iletişim azalabilir ya da sen biraz yalnız kalmak isteyebilirsin. Bekar bir Akrep burcuysan, karşı tarafın çekingen tavrını hemen ilgisizlik olarak değerlendirmemelisin. Bugün acele kararlar vermemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…