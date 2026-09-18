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Eski Eşine "Virüs Bulaştırdın" Diyerek 2.5 Milyon Liralık Dava Açtı

Eski Eşine "Virüs Bulaştırdın" Diyerek 2.5 Milyon Liralık Dava Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 18:36
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İstanbul'da 31 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran bir kadın, eski eşinin kendisine yüksek riskli rahim ağzı kanseri etkeni olan HPV-18 virüsü bulaştırdığı iddiasıyla yargı yoluna başvurdu ve 2.5 milyon lira tazminat talebinde bulundu.

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Eski eşe virüs suçlaması...

Eski eşe virüs suçlaması...

Milliyet'in haberine göre, anlaşmalı olarak boşanan F.F., rutin sağlık kontrollerinde rahim ağzı kanserine zemin hazırlayan yüksek riskli HPV-18 virüsü taşıdığını öğrendi. Acil operasyonla lezyonları temizlenen ve küretaj geçiren kadın, büyük fiziksel acılar çektiğini ve psikolojik tedavi aldığını belirtti. Hayatı boyunca tek eşli olduğunu vurgulayan F.F., virüsün kendisine eski eşi tarafından bulaştırıldığını öne sürdü.

2.5 milyon TL'lik dava açtı.

2.5 milyon TL'lik dava açtı.

Dava dilekçesinde, Emniyet kayıtlarıyla eski eşin evlilik süresince başka kadınlarla otellerde kaldığı ve sadakat yükümlülüğünü defalarca çiğnediği ileri sürüldü. Virüsün bulaşma iddiasının otel kayıtları, tıbbi bulgular ve kuluçka süresiyle doğrulandığı savunuldu.

Avukatı, müvekkilinin ölüm korkusu yaşadığını, ameliyatın ve aldatılmanın yarattığı psikolojik travmayla psikiyatrik tedavi gördüğünü belirterek 2 milyon 500 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.

Eski eş iddiaları reddetti.

Eski eş iddiaları reddetti.

Öte yandan F.F.’nin eski eşi B.A. hakkında 'kasten yaralama' ve 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunduğu ve bu konudaki soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. Virüsün bulaşma biçimine dair iddiaların, tıbbi raporlar ve deliller ışığında netleşmesi bekleniyor. Suçlamaları reddeden B.A. ise yaklaşık iki yıldır ayrı olduklarını, bu süreçte cinsel birlikteliklerinin imkansız olduğunu ve kendisinde HPV-18 virüsü bulunmadığını iddia etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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