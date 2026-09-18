Eski Eşine "Virüs Bulaştırdın" Diyerek 2.5 Milyon Liralık Dava Açtı

Öte yandan F.F.’nin eski eşi B.A. hakkında 'kasten yaralama' ve 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunduğu ve bu konudaki soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. Virüsün bulaşma biçimine dair iddiaların, tıbbi raporlar ve deliller ışığında netleşmesi bekleniyor. Suçlamaları reddeden B.A. ise yaklaşık iki yıldır ayrı olduklarını, bu süreçte cinsel birlikteliklerinin imkansız olduğunu ve kendisinde HPV-18 virüsü bulunmadığını iddia etti.