Beşiktaş'ın Marsilya Zaferi Avrupa'da Yankı Buldu: "Fırtına Gibi Esti"

L'Equipe, geceyi İstanbul'da alınan ağır bir yenilgi olarak özetledi. Gazeteye göre 'Marsilya, Avrupa Ligi macerasına İstanbul'da Beşiktaş'a karşı aldığı ağır bir yenilgiyle (1-4) başladı. İlk yarıda iyi oynayan Marsilya, ikinci yarıda çöktü ve üç dakika içinde iki gol yedi.' L'Equipe bu sonucu Marsilya'nın üst üste dördüncü yenilgisi olarak kaydetti ve İstanbul yolculuğunun oyunculara Ağustos'tan beri unutamadıkları bir gerçeği hatırlattığını yazdı, sezonun zor geçeceğini. Le Monde ise aynı geceyi 'milyonlarca euro ile kurulmuş bir takıma karşı ve nefes kesen bir atmosferde' okudu, Marsilya'nın zaman zaman umut vaat ettiğini ve yaklaşık yarım saat iyi mücadele ettiğini yazdı. Gazeteye göre 'ikinci yarı felaket oldu ve Türk takımının üstünlüğü inkar edilemezdi.'