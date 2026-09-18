article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Marsilya Zaferi Avrupa'da Yankı Buldu: "Fırtına Gibi Esti"

Beşiktaş'ın Marsilya Zaferi Avrupa'da Yankı Buldu: "Fırtına Gibi Esti"

UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 17:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Marsilya'yı 4-1 yendi. Turnuvaya farklı bir galibiyetle başlayan siyah-beyazlıların bu sonucu Fransa ve Avrupa basınında geniş yankı buldu. Gazeteler ikinci yarıda artan üstünlüğü, Marsilya'nın savunma sorunlarını, üst üste dördüncü yenilgisini ve PSG maçı öncesindeki kötü gidişatını yazdı. İlhan Fakılı ile Junior Olaitan'ın performansları da yabancı basının satırlarına taşındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

L'Equipe ve Le Monde, Marsilya'nın ikinci yarıdaki çöküşünü ayrı ayrı ama aynı sertlikte yazdı.

L'Equipe ve Le Monde, Marsilya'nın ikinci yarıdaki çöküşünü ayrı ayrı ama aynı sertlikte yazdı.

L'Equipe, geceyi İstanbul'da alınan ağır bir yenilgi olarak özetledi. Gazeteye göre 'Marsilya, Avrupa Ligi macerasına İstanbul'da Beşiktaş'a karşı aldığı ağır bir yenilgiyle (1-4) başladı. İlk yarıda iyi oynayan Marsilya, ikinci yarıda çöktü ve üç dakika içinde iki gol yedi.' L'Equipe bu sonucu Marsilya'nın üst üste dördüncü yenilgisi olarak kaydetti ve İstanbul yolculuğunun oyunculara Ağustos'tan beri unutamadıkları bir gerçeği hatırlattığını yazdı, sezonun zor geçeceğini. Le Monde ise aynı geceyi 'milyonlarca euro ile kurulmuş bir takıma karşı ve nefes kesen bir atmosferde' okudu, Marsilya'nın zaman zaman umut vaat ettiğini ve yaklaşık yarım saat iyi mücadele ettiğini yazdı. Gazeteye göre 'ikinci yarı felaket oldu ve Türk takımının üstünlüğü inkar edilemezdi.'

20minutes ve RMC Sport, Marsilya'nın PSG maçı öncesindeki moral bozukluğuna ve güven kaybına değindi.

20minutes ve RMC Sport, Marsilya'nın PSG maçı öncesindeki moral bozukluğuna ve güven kaybına değindi.

20minutes, Marsilya'nın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında aldığı ağır yenilgiyi Pazar günkü PSG randevusuna bağladı. Gazeteye göre 'Marsilyalılar 50 dakika boyunca iyi oynadılar, ancak sürekli gerilim altında olmak sonunda yorgunluğa yol açıyor,' bu yüzden rövanş maçına moralsiz çıkacaklar. RMC Sport ise Avrupa Ligi'nde özgüven tazelemeyi hedefleyen Marsilya'nın bu yenilgiyle daha büyük bir şüpheye düştüğünü yazdı. Gazete, Keylianne Abdallah'ın 29. dakikada attığı beraberlik golünün takıma bir umut ışığı verdiğini ama devre arasından sonra çöktüklerini aktardı.

Le Figaro, İlhan Fakılı'yı övdü, Emmanuel Agbadou'nun kötü gecesini ise ayrıntılarıyla anlattı.

Le Figaro, İlhan Fakılı'yı övdü, Emmanuel Agbadou'nun kötü gecesini ise ayrıntılarıyla anlattı.

Le Figaro geceyi dört isim üzerinden okudu, başlığında Abdallah'ı umut vadeden, Fakılı'yı göz kamaştıran, Gomes ile Agbadou'yu ise felaket olarak tanımladı. Gazete 'Marsilya, Beşiktaş karşısında 4-1'lik aşağılayıcı bir yenilgi aldı. Beşiktaş, mükemmel olmaktan uzak olsa da acımasızca etkili bir Türk takımıydı' ifadelerini kullandı. Le Figaro'ya göre dün gece bir cevherin ortaya çıktığını söylemek abartı olabilirdi ama neredeyse doğruydu, Fransa'da doğan Türk kanat oyuncusu İlhan Fakılı mükemmel bir performans sergiledi ve sol kanatta her yerde hazır bulunarak Beşiktaş'ın en iyi ataklarının neredeyse tamamının mimarı oldu. Aynı yazı Emmanuel Agbadou'nun kötü bir performans sergilediğini, maçın başlarında sarı kart gören oyuncunun ilk yarı boyunca gerginlik ve sakarlık arasında gidip geldiğini yazdı. Kötü pozisyon alması, tartışmalı müdahaleleri ve isabetsiz pasları, teknik direktör Vincenzo Italiano'yu onu devre arasında oyundan almaya itti.

Orange golcüleri sıraladı, Foot Mercato ise Marsilya'nın savunma zaaflarını maçın başından itibaren anlattı.

Orange golcüleri sıraladı, Foot Mercato ise Marsilya'nın savunma zaaflarını maçın başından itibaren anlattı.

Orange, sonucu sade bir cümleyle geçti, 'Marsilya, Türkiye'de Beşiktaş'a deplasmanda 4-1'lik ağır bir yenilgiyle Avrupa Ligi macerasına başladı' dedi ve İstanbul ekibinin gollerini Fakılı, Cerny, Murillo ve Poku'nun kaydettiğini yazdı. Foot Mercato ise maça girişe odaklandı, Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Vincenzo Italiano'nun öğrencilerinin maçın başından itibaren baskı kurarak büyük bir istek sergilediğini aktardı. Gazeteye göre bu istek Agbadou için fazla geldi, Maupay'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve bu kart daha ciddi de olabilirdi. Foot Mercato, yaklaşık bir saat boyunca tutarlı oynayan Marsilya'nın nihayetinde savunma zaafları yüzünden mağlup olduğunu yazdı.

La Provence, 42 bin taraftarla dolan tribünleri ve gecenin baş ağrısını bir arada anlattı.

La Provence, 42 bin taraftarla dolan tribünleri ve gecenin baş ağrısını bir arada anlattı.

La Provence, geceyi bir baş ağrısı metaforuyla anlattı. Gazeteye göre 'ilk yarıda çok iyi bir performans sergilemesine rağmen Marsilya ikinci yarıda ivmesini koruyamadı ve Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu.' La Provence, Avrupa'nın en gürültülü stadyumu olarak anılan tribünleri dolduran 42 bin fanatiğin ve üst üste dördüncü yenilginin sonucu olarak takımın geceyi baş ağrılarıyla kapattığını yazdı. Gazete bu baş ağrısını 'migren, kasvet veya depresyon' olarak adlandırdı ve aşağılayıcı bir sonuçla daha da şiddetlendiğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İtalyan ve İspanyol basını Italiano'yu övdü, Genesio'nun geleceğini ve fırtına benzetmesini yan yana yazdı.

İtalyan ve İspanyol basını Italiano'yu övdü, Genesio'nun geleceğini ve fırtına benzetmesini yan yana yazdı.

İtalya'dan Eurosport, başarıyı doğrudan teknik direktöre bağladı. Gazete, Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ının, tüm stadyumun Toto Cutugno'nun ikonik şarkısı eşliğindeki tezahüratları arasında çaresiz Marsilya'yı 4-1'lik skorla ezerek mükemmel formunu teyit ettiğini yazdı. Sport Mediaset aynı akşamı daha kısa bir cümleyle geçti, 'ikinci yarıda ev sahibi ekip adeta fırtına gibi esti' dedi. İspanya'dan Mundo Deportivo ise merceğini Marsilya'nın teknik direktörü Bruno Genesio'ya çevirdi, sezon başındaki kötü performansın bu ağır yenilgiyle daha da kötüleşmesi halinde Genesio'nun geleceğinin tehlikeye girebileceğini yazdı. Gazete, sağır edici bir atmosferde Genesio'nun oyuncularının ikinci yarıda tamamen çöktüğünü belirtti.

AS, dört golü de tek tek anlatıp Marsilya'nın beyaz bayrağı çektiğini yazarak haberi bitirdi.

AS, dört golü de tek tek anlatıp Marsilya'nın beyaz bayrağı çektiğini yazarak haberi bitirdi.

İspanya'dan AS, geceyi gol gol anlattı. Gazeteye göre İlhan Fakılı, Marsilya'nın karmaşasından faydalanarak Beşiktaş'ı öne geçirdi. Cerny, durdurulamaz bir sol ayak vuruşuyla skoru 2-1 yaptı. Daha önce De Zerbi'nin zorlamasıyla Marsilya'dan ayrıldığını doğrulayan Murillo, De Lange'yi şaşkına çeviren bir kafa vuruşuyla üçüncü golü attı. Sahanın sahibiymiş gibi davranan Poku, Marsilya'nın telaşlı savunmasını aşarak dördüncü golü attı. AS, ölümcül şekilde yaralanan Fransız ekibinin tek umudunun ikinci lige düşmekten kurtulmak olduğunu bilerek beyaz bayrağı çektiğini yazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın