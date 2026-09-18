Beşiktaş'ın Marsilya Zaferi Avrupa'da Yankı Buldu: "Fırtına Gibi Esti"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Marsilya'yı 4-1 yendi. Turnuvaya farklı bir galibiyetle başlayan siyah-beyazlıların bu sonucu Fransa ve Avrupa basınında geniş yankı buldu. Gazeteler ikinci yarıda artan üstünlüğü, Marsilya'nın savunma sorunlarını, üst üste dördüncü yenilgisini ve PSG maçı öncesindeki kötü gidişatını yazdı. İlhan Fakılı ile Junior Olaitan'ın performansları da yabancı basının satırlarına taşındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
L'Equipe ve Le Monde, Marsilya'nın ikinci yarıdaki çöküşünü ayrı ayrı ama aynı sertlikte yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
20minutes ve RMC Sport, Marsilya'nın PSG maçı öncesindeki moral bozukluğuna ve güven kaybına değindi.
Le Figaro, İlhan Fakılı'yı övdü, Emmanuel Agbadou'nun kötü gecesini ise ayrıntılarıyla anlattı.
Orange golcüleri sıraladı, Foot Mercato ise Marsilya'nın savunma zaaflarını maçın başından itibaren anlattı.
La Provence, 42 bin taraftarla dolan tribünleri ve gecenin baş ağrısını bir arada anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalyan ve İspanyol basını Italiano'yu övdü, Genesio'nun geleceğini ve fırtına benzetmesini yan yana yazdı.
AS, dört golü de tek tek anlatıp Marsilya'nın beyaz bayrağı çektiğini yazarak haberi bitirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın