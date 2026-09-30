Sevgili Akrep, Merkür burcuna geçti ve bugün zihnin her zamankinden keskin. İş yerinde bir sorunun kaynağını bulmak ya da bir araştırmayı derinleştirmek için çok uygun bir gün. Ancak Mars'la gergin bir açı kuran Merkür, bir yöneticiyle tartışmaya girme isteğini artırabilir; sözlerini seçerek konuş.

Maddi olarak ortak paralar alanın hareketli; Ay İkizler burcundan bu alanı çalıştırıyor. Partnerinle ya da bir iş ortağınla ortak bütçeyi konuşmak, kredi veya sigorta gibi konuları netleştirmek için uygun. Bir ödeme planını yeniden düzenlemek de içini rahatlatacak.

Gelelim aşka. Venüs burcunda yavaşlarken duygularını tartmak isteyeceksin. İlişkindeysen partnerine karşı hislerini sessizce gözden geçirebilirsin; ani kararlar yerine gözlem yapmak daha doğru. Bekar Akrepler için geçmişten gelen bir mesaj eski bir hikayeyi yeniden hatırlatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…