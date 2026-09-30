article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey 1 Ekim Perşembe Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 1 Ekim Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür burcuna geçti ve bugün zihnin her zamankinden keskin. İş yerinde bir sorunun kaynağını bulmak ya da bir araştırmayı derinleştirmek için çok uygun bir gün. Ancak Mars'la gergin bir açı kuran Merkür, bir yöneticiyle tartışmaya girme isteğini artırabilir; sözlerini seçerek konuş.

Maddi olarak ortak paralar alanın hareketli; Ay İkizler burcundan bu alanı çalıştırıyor. Partnerinle ya da bir iş ortağınla ortak bütçeyi konuşmak, kredi veya sigorta gibi konuları netleştirmek için uygun. Bir ödeme planını yeniden düzenlemek de içini rahatlatacak.

Gelelim aşka. Venüs burcunda yavaşlarken duygularını tartmak isteyeceksin. İlişkindeysen partnerine karşı hislerini sessizce gözden geçirebilirsin; ani kararlar yerine gözlem yapmak daha doğru. Bekar Akrepler için geçmişten gelen bir mesaj eski bir hikayeyi yeniden hatırlatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın