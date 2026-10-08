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Akrep Burcu right-white
9 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 9 Ekim Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün sahnede olmaktan çok perde arkasında çalışmak sana yarıyor; Ay'ın Terazi'ye geçmesi seni biraz içine çekiyor. Mars'ın kariyer evinde olması hırsını canlı tutuyor; gece Ay ile Mars'ın sekstili sessizce yürüttüğün bir projenin görünür olmasına destek veriyor. Öğleden sonra Ay'ın Neptün'le karşıtlığı günlük işlerde dikkat dağınıklığı yaratabilir.

Maddi olarak Venüs ve Merkür burcunda yan yana olduğu için değerin ve kazancın hakkında düşünmek için ideal bir gün. Eski bir ödünç ya da yarım kalmış bir ödeme konusunu hatırlatman yerinde olur. Yeniay'ı beklemeden büyük bir yatırım yapma.

Peki ya aşk? Venüs senin burcunda retroda olduğu için duygular derinleşiyor; ilişkin varsa gizli kalan bir duyguyu paylaşmak güveni artırır. Bekar Akrep ise gözünün takıldığı kişiyle bugün uzaktan iletişim yeterli, daha yoğun bir yakınlık için biraz zaman tanı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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