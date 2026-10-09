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Akrep Burcu right-white
10 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 10 Ekim Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gösterişli hamlelerden çok sessiz hazırlık işe yarıyor; Yeniay perde arkasında başlıyor. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı günlük iş yükünün ve rutinin seni yorduğunu gösterebilir, planını sadeleştirmek ve sorumlulukları paylaşmak rahatlatır. Gece Mars ile Venüs'ün karesi kariyer hırsı ile duygusal ihtiyaçlarını karşı karşıya getirebilir.

Maddi olarak gizli kalmış bir gider, eski bir borç ya da kullanmadığın bir abonelik bugün gün yüzüne çıkabilir. Venüs senin burcunda retroda olduğu için değerini ve kazancını sorgulamak için iyi bir dönem; büyük bir yatırımı sonraya bırak.

Peki ya aşk? Yeniay duygusal olarak arınma ve bırakma zamanı sunuyor; ilişkin varsa söylenmemiş bir şeyi nazikçe paylaşmak yükünü hafifletir. Bekar Akrep ise eski bir ilişkinin gölgesinden çıkıp yeni bir sayfa açmaya hazırsın, ama gizli bir hayranın ortaya çıkması seni şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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