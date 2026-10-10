Sevgili Akrep, gündüz Ay'ın gizli evinde olması seni içe dönmeye ve dinlenmeye çağırıyor; akşam Ay burcuna geçince enerjin ve sezgilerin yükseliyor. Gün içinde sessiz bir ortamda planlarını gözden geçirmek, akşam ise kendini ifade edeceğin bir konuşma ya da buluşma için güzel bir zemin. Mars kariyer evinde olduğu için iş yerinde otorite figürleriyle sabırlı kalmak önemli.

Maddi olarak retro Venüs burcunda olduğu için değerini ve kazancını sorgulaman için doğru bir dönem. Merkür de burcunda olduğu için yazışmalarda ve pazarlıkta ne söylediğine dikkat et; Mars karesi sabırsız bir üslup yaratabilir. Bugün dışarıya hamle yapmaktansa içinden geçenleri netleştirmek daha verimli.

Peki ya aşk? Retro Venüs burcunda olduğu için eski bir ilişki ya da bir duygu yeniden gündeme gelebilir. İlişkin varsa Mars'ın karesi kıskançlık ya da inatlaşma çıkarabilir, ilk adımı atıp yumuşak bir cümle kurmak seni rahatlatır. Bekar Akrep ise akşam Ay'ın burcuna geçişiyle çekiciliğin artıyor, ama yoğunluğun karşındakini ürkütmemesi için temposunu ayarla.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…