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Akrep Burcu right-white
11 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 11 Ekim Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gündüz Ay'ın gizli evinde olması seni içe dönmeye ve dinlenmeye çağırıyor; akşam Ay burcuna geçince enerjin ve sezgilerin yükseliyor. Gün içinde sessiz bir ortamda planlarını gözden geçirmek, akşam ise kendini ifade edeceğin bir konuşma ya da buluşma için güzel bir zemin. Mars kariyer evinde olduğu için iş yerinde otorite figürleriyle sabırlı kalmak önemli.

Maddi olarak retro Venüs burcunda olduğu için değerini ve kazancını sorgulaman için doğru bir dönem. Merkür de burcunda olduğu için yazışmalarda ve pazarlıkta ne söylediğine dikkat et; Mars karesi sabırsız bir üslup yaratabilir. Bugün dışarıya hamle yapmaktansa içinden geçenleri netleştirmek daha verimli.

Peki ya aşk? Retro Venüs burcunda olduğu için eski bir ilişki ya da bir duygu yeniden gündeme gelebilir. İlişkin varsa Mars'ın karesi kıskançlık ya da inatlaşma çıkarabilir, ilk adımı atıp yumuşak bir cümle kurmak seni rahatlatır. Bekar Akrep ise akşam Ay'ın burcuna geçişiyle çekiciliğin artıyor, ama yoğunluğun karşındakini ürkütmemesi için temposunu ayarla.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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