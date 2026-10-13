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Akrep Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 14 Ekim Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gelir, değer ve çalışma karşılığı konuları bugün iş hayatında öne çıkıyor; para evindeki Ay bu başlıkları gündeme taşıyor. Kariyer evindeki Mars gece Ay'la üçgen yaparken hırsını somut bir hedefe çevirmen için güçlü bir destek veriyor. Öğlenin ardından sekizinci evdeki Uranüs'ün Ay'a karşıt açısı ortak bir kaynakta ya da bir ortağın kararında sürpriz yaratabilir, kendi payını yazılı tutmak sana güç verir.

Maddi olarak burcundaki Venüs retrosu kendi değerini ve fiyatını yeniden düşündürüyor. Zam, prim ya da fiyat artışı konuşmak için hazırlığını sürdür, ama konuşmayı Merkür retrosu öncesinde acele etmeden planlamak daha güvenli. Büyük harcamaları ertelemek bu dönemde rahatlatır.

Peki ya aşk? Burcundaki Venüs retrosu eski ilişkilerdeki kalıpları fark ettiriyor; ilişkin varsa aynı tartışmanın tekrarlanma nedenini birlikte konuşmak yakınlaştırır. Bekar Akrep ise aynı tipe çekilme eğilimini fark edip bu kez farklı bir seçim yapmayı deneyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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