Sevgili Akrep, gelir, değer ve çalışma karşılığı konuları bugün iş hayatında öne çıkıyor; para evindeki Ay bu başlıkları gündeme taşıyor. Kariyer evindeki Mars gece Ay'la üçgen yaparken hırsını somut bir hedefe çevirmen için güçlü bir destek veriyor. Öğlenin ardından sekizinci evdeki Uranüs'ün Ay'a karşıt açısı ortak bir kaynakta ya da bir ortağın kararında sürpriz yaratabilir, kendi payını yazılı tutmak sana güç verir.

Maddi olarak burcundaki Venüs retrosu kendi değerini ve fiyatını yeniden düşündürüyor. Zam, prim ya da fiyat artışı konuşmak için hazırlığını sürdür, ama konuşmayı Merkür retrosu öncesinde acele etmeden planlamak daha güvenli. Büyük harcamaları ertelemek bu dönemde rahatlatır.

Peki ya aşk? Burcundaki Venüs retrosu eski ilişkilerdeki kalıpları fark ettiriyor; ilişkin varsa aynı tartışmanın tekrarlanma nedenini birlikte konuşmak yakınlaştırır. Bekar Akrep ise aynı tipe çekilme eğilimini fark edip bu kez farklı bir seçim yapmayı deneyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…