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Akrep Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 15 Ekim Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, kariyer evindeki Jüpiter'e Güneş'in uzattığı sekstil görünmeyen emeğinin sonuç vermeye başladığını gösteriyor; on ikinci evinden gelen Güneş desteği, gösterişten çok sessiz hazırlığın terfi ya da yeni sorumluluk konusunda seni öne taşıdığını anlatıyor. Ay'ın ikinci evden geçişi maaş ve değer konularını bilinçle düşünmeni sağlıyor.

Maddi olarak burcundaki Venüs retrosu kendi değerinden taviz vermemen gerektiğini hatırlatıyor. Zam ya da prim konuşması için gerekçelerini şimdiden hazırla, fakat imzayı Merkür retrosu başlamadan önce acele etmeden atmak daha güvenli. Elindeki başarıları tek sayfada özetlemek konuşmanı güçlendirir.

Peki ya aşk? Güneş on ikinci evinde olduğu için bugün yalnız kalmak sana iyi gelir; ilişkin varsa sakin bir akşam, telefonsuz bir sohbet bağınızı güçlendirir. Bekar Akrep ise eski bir hikâyeyi kafasında kapatıp yeni ilgilere biraz alan açabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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