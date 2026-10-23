Sevgili Akrep, bugün senin için özel bir gün: Güneş ile Venüs burcunda kavuşuyor ve Merkür de aynı burçta geriye dönüyor. Sabah erken saatlerdeki bu buluşma sana kim olduğunu, neye değer verdiğini ve hayattan ne beklediğini baştan sorduruyor. Öğleye doğru başlayan retro dönem ise görünüşünle ve kendini ifade biçiminle ilgili eski kalıpları temizlemeni istiyor. İkindi saatinde Ay'ın Satürn'le kavuşması günlük iş ve sağlık düzenin için disiplin getiriyor.

Maddi olarak yeni bir kariyer ya da gelir kararı almak yerine mevcut durumunu analiz et. Hesap özetlerini ve sözleşmelerini gözden geçirmek bu dönemin en verimli işi.

Peki ya aşk? Güneş ile Venüs'ün senin burcundaki kavuşumu, kendini sevme ve sevilme konusunu başa alıyor. Partnerine ihtiyacını açık söylemek bugün yakınlaştırır. Bekar Akrep ise çekici görüneceği bir ortamda kendi sınırlarını nazikçe belirtmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…