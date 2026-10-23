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Akrep Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 24 Ekim Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için özel bir gün: Güneş ile Venüs burcunda kavuşuyor ve Merkür de aynı burçta geriye dönüyor. Sabah erken saatlerdeki bu buluşma sana kim olduğunu, neye değer verdiğini ve hayattan ne beklediğini baştan sorduruyor. Öğleye doğru başlayan retro dönem ise görünüşünle ve kendini ifade biçiminle ilgili eski kalıpları temizlemeni istiyor. İkindi saatinde Ay'ın Satürn'le kavuşması günlük iş ve sağlık düzenin için disiplin getiriyor.

Maddi olarak yeni bir kariyer ya da gelir kararı almak yerine mevcut durumunu analiz et. Hesap özetlerini ve sözleşmelerini gözden geçirmek bu dönemin en verimli işi.

Peki ya aşk? Güneş ile Venüs'ün senin burcundaki kavuşumu, kendini sevme ve sevilme konusunu başa alıyor. Partnerine ihtiyacını açık söylemek bugün yakınlaştırır. Bekar Akrep ise çekici görüneceği bir ortamda kendi sınırlarını nazikçe belirtmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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