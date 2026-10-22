Sevgili Akrep, Güneş bugün burcuna girerek senin yeni yıl döngünü başlatıyor. Öğle saatlerinde bu geçiş yaşanırken kendini daha güçlü, daha seçici ve daha kararlı hissedebilirsin. Sabah erken Ay'ın Merkür'le kurduğu üçgen kafandaki tereddütleri dağıtmana yardımcı oluyor; gün boyu söylediğin sözlerin ağırlığı artacak.

Maddi olarak dışarıdan bakan kimseye göstermediğin bir gelir planını netleştirmek için doğru zaman. Merkür yarın burcunda geriye dönerken fiyat teklifi ve sözleşme konularında acele etme. Yedeklediğin hesap bilgileri ve belgeler ilerleyen günlerde işine yarar.

Peki ya aşk? Burcundaki retro Venüs yakın zamanda yaşadığın bir duygusal sorgulamanın devam ettiğini gösteriyor. Partnerinle ilişkinin neresinde olduğunu açıkça konuşmanın tam zamanı. Bekar Akrep ise çekim gücünün arttığını fark edecek, ama ilk ilgiyi seçmeden önce birkaç gün gözlem yapmalı. Gece Ay'ın Koç'a geçmesiyle enerjin hareketlenecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…