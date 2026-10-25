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Akrep Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 26 Ekim Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Boğa Dolunayı yedinci evinde, yani ilişkiler ve ortaklıklar alanında doğuyor ve tam karşında Güneş var. Güne uyanırken yaşanan bu karşılaşma bir ilişkide bağlılık kararı ya da veda ihtiyacını netleştirebilir. Merkür de burcunda geri giderken eski konuşmalar yeniden gündeme gelebilir.

Maddi olarak ortak gelir, iş birliği ya da bir müşteriyle yapılan anlaşma bugün sonuca yaklaşıyor. Ayrıntıları yazılı hale getirmeden imza atma; ikindiye doğru Güneş'in Plüton'la yaptığı kare koşulları sertleştirebilir. Bugün bir kapıyı kapatmak, başka birini açar.

Peki ya aşk? Ay sabaha karşı Venüs'e karşıt gelirken eski bir bağın gölgesi sana ilişkideki gerçek ihtiyacını gösterir. Partnerine karşı dürüst olmak yakınlaşma sağlar. Bekar Akrep ise bugün gelen çekici bir ilgiyi hemen bağlılığa dönüştürmeden önce kendine zaman tanımalı, sakin bir akşam geçirmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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