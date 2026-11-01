Sevgili Akrep, burcunda buluşan Güneş ve retro Merkür zihnindeki kalıpları masaya yatırırken Aslan'daki Ay gün boyunca onuncu evinde meslekteki görünürlüğünü yükseltiyor. Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi söylediklerinle yaptıkların arasındaki bir çelişkiyi fark ettirebilir. Altıncı evde yer alan Satürn ve Neptün iş düzeninde disiplin istiyor. Sakin ve açık bir üslup seç.

Maddi olarak onuncu evin gündemini belirleyen Mars ve Jüpiter kariyerde ilerleme için güçlü bir destek sunuyor. İkindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması hızlı bir adım atma isteğini büyütüyor. On ikinci evde etkisini sürdüren retrodaki Venüs gözden kaçan küçük harcamaları ele veriyor. Sekizinci evde yer alan Uranüs ortak parada ani bir gelişme getirebilir. Aboneliklerini bir kez gözden geçir.

Peki ya aşk? Duygularını açmak istesen de sert bir cümle ilişkiye zarar verebilir. Partnerli Akrep, kısa ve yalın cümlelerle içinden geçeni iletebilir. Bekar Akrep ise iş çevresinden tanıdığı birine telaşsız yaklaşmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…