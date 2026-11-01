article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey 2 Kasım Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
2 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 2 Kasım Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcunda buluşan Güneş ve retro Merkür zihnindeki kalıpları masaya yatırırken Aslan'daki Ay gün boyunca onuncu evinde meslekteki görünürlüğünü yükseltiyor. Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi söylediklerinle yaptıkların arasındaki bir çelişkiyi fark ettirebilir. Altıncı evde yer alan Satürn ve Neptün iş düzeninde disiplin istiyor. Sakin ve açık bir üslup seç.

Maddi olarak onuncu evin gündemini belirleyen Mars ve Jüpiter kariyerde ilerleme için güçlü bir destek sunuyor. İkindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması hızlı bir adım atma isteğini büyütüyor. On ikinci evde etkisini sürdüren retrodaki Venüs gözden kaçan küçük harcamaları ele veriyor. Sekizinci evde yer alan Uranüs ortak parada ani bir gelişme getirebilir. Aboneliklerini bir kez gözden geçir.

Peki ya aşk? Duygularını açmak istesen de sert bir cümle ilişkiye zarar verebilir. Partnerli Akrep, kısa ve yalın cümlelerle içinden geçeni iletebilir. Bekar Akrep ise iş çevresinden tanıdığı birine telaşsız yaklaşmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın