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Akrep Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 3 Kasım Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay ve Jüpiter'in gece saatlerindeki kavuşumu onuncu evinde mesleki görünürlüğünü destekleyerek günü açıyor. Öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay on birinci evinde arkadaş çevreni ve gelecek hedeflerini öne çıkarıyor. Gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi sekizinci evindeki ortak kaynak konularında beklenmedik bir gelişme getirebilir. Burcundaki Güneş ile retro Merkür ise sözlerini tartmanı istiyor.

Maddi olarak onuncu evde görünür olan Mars ve Jüpiter mesleki yükseliş için sana destek çıkıyor. On ikinci eve uzanan geri hareketli Venüs gizli kalan küçük harcamaları fark ettiriyor. Sabaha karşı Ay ile Venüs arasında oluşan sekstil bu konuda rahatlatıcı bir bakış sağlıyor. Altıncı evin yükünü taşıyan Satürn ve Neptün çalışma planında disiplini şart koşuyor.

Peki ya aşk? Kalbini açmak istesen de akşam gerginliğiyle sert konuşma riskine dikkat et. Partnerli Akrep, kısa ve sade bir teşekkürle ilişkiyi ısıtır. Bekar Akrep ise arkadaş çevresinden gelen bir davette ilgi çekici biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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