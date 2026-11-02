Sevgili Akrep, Ay ve Jüpiter'in gece saatlerindeki kavuşumu onuncu evinde mesleki görünürlüğünü destekleyerek günü açıyor. Öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay on birinci evinde arkadaş çevreni ve gelecek hedeflerini öne çıkarıyor. Gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi sekizinci evindeki ortak kaynak konularında beklenmedik bir gelişme getirebilir. Burcundaki Güneş ile retro Merkür ise sözlerini tartmanı istiyor.

Maddi olarak onuncu evde görünür olan Mars ve Jüpiter mesleki yükseliş için sana destek çıkıyor. On ikinci eve uzanan geri hareketli Venüs gizli kalan küçük harcamaları fark ettiriyor. Sabaha karşı Ay ile Venüs arasında oluşan sekstil bu konuda rahatlatıcı bir bakış sağlıyor. Altıncı evin yükünü taşıyan Satürn ve Neptün çalışma planında disiplini şart koşuyor.

Peki ya aşk? Kalbini açmak istesen de akşam gerginliğiyle sert konuşma riskine dikkat et. Partnerli Akrep, kısa ve sade bir teşekkürle ilişkiyi ısıtır. Bekar Akrep ise arkadaş çevresinden gelen bir davette ilgi çekici biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…