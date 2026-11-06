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Koç Burcu right-white
7 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 7 Kasım Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Cumartesi sabahı gözlerini açtığında içinde bir 'hadi bir şeyler yapalım' heyecanı olacak. Yönetici gezegenin Mars, Aslan'da şans gezegeni Jüpiter'in yanında eğlence evinde ilerliyor ve sabah saatlerinde Ay'dan da destek alıyor. Kahvaltıyı dışarıda yapmak, bir sergiye gitmek ya da sevdiklerinle spontane bir plan kurmak tam sana göre.

Öğleden sonra Ay ilişkiler evinde Venüs'le buluşuyor. Partnerinle ya da yakın bir dostunla aranızda tatlı bir yakınlık doğuyor. Bir süredir konuşmayı ertelediğiniz bir konu varsa bugün kolayca, hatta gülerek konuşulabilir.

Bekar Koç için hafta sonunun en şanslı günü bu olabilir! Çekiciliğin tavan yapıyor ve flörtte cesaretin karşılık buluyor. Tek tavsiyem: Bugün sen anlat, ama karşındakini dinlemeyi de unutma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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