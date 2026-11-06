Sevgili Koç, Cumartesi sabahı gözlerini açtığında içinde bir 'hadi bir şeyler yapalım' heyecanı olacak. Yönetici gezegenin Mars, Aslan'da şans gezegeni Jüpiter'in yanında eğlence evinde ilerliyor ve sabah saatlerinde Ay'dan da destek alıyor. Kahvaltıyı dışarıda yapmak, bir sergiye gitmek ya da sevdiklerinle spontane bir plan kurmak tam sana göre.

Öğleden sonra Ay ilişkiler evinde Venüs'le buluşuyor. Partnerinle ya da yakın bir dostunla aranızda tatlı bir yakınlık doğuyor. Bir süredir konuşmayı ertelediğiniz bir konu varsa bugün kolayca, hatta gülerek konuşulabilir.

Bekar Koç için hafta sonunun en şanslı günü bu olabilir! Çekiciliğin tavan yapıyor ve flörtte cesaretin karşılık buluyor. Tek tavsiyem: Bugün sen anlat, ama karşındakini dinlemeyi de unutma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…