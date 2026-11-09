Sevgili Akrep, büyük gün yaklaşıyor! Ay bugün senin burcunda ve yarın sabah burcunda bir Yeni Ay doğacak. Bu, kişisel yeni yılın gibi bir an: Kim olmak istediğine, hayatında neyi değiştirmek istediğine karar vermek için gökyüzü sana güçlü bir sahne kuruyor.

Sabah ev ya da aile ile ilgili eski bir duygu kabarabilir. Bunu bastırmak yerine kabul et; bırakmak istediğin her şey için bugün mükemmel bir arınma günü. Öğleden sonra burcundaki Merkür'le buluşan Ay, zihnini berraklaştırıyor ve haftalardır kafanı kurcalayan sorulara güzel cevaplar buluyorsun.

Akşam için küçük bir ritüel öneriyorum: Sessiz bir köşede yeni dönem için dileklerini yaz. Partnerli Akrep, bu dilekleri sevdiğiyle paylaşarak aranızdaki güveni derinleştirebilir. Bekar Akrep ise çekiciliğinin zirvesinde. Gizemli havan bugün herkesin dikkatini çekecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…