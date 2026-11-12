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Akrep Burcu right-white
13 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 13 Kasım Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu akşam senin için tam bir dönüm noktası! Burcundaki Merkür, haftalarca süren geri hareketini bitirip düz harekete geçiyor. Kendinle ilgili sorguladığın her şey, aklında dönüp duran sorular ve ertelediğin kararlar artık netlik kazanıyor. Bu akşamdan itibaren kendini ifade etmek çok daha kolay olacak.

Sabah Ay'ın Merkür'le kurduğu uyumlu açı güne berrak bir zihinle başlamanı sağlıyor. Ay Oğlak'ta, iletişim evinde ilerliyor; telefon görüşmeleri, mesajlar ve kısa buluşmalar bugün verimli ve keyifli. Öğleden sonra iş yerinde küçük bir sorumluluk gelebilir; disiplinli tavrınla bunu kolayca halledersin.

Gece Venüs de ruhunun gizli köşelerinde düz harekete geçiyor ve içindeki eski bir kırgınlık yumuşuyor. Partnerli Akrep, sevdiğiyle derin ve dürüst bir sohbetin tadını çıkaracak. Bekar Akrep ise kalbini açmaya her zamankinden daha hazır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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