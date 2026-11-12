Sevgili Akrep, bu akşam senin için tam bir dönüm noktası! Burcundaki Merkür, haftalarca süren geri hareketini bitirip düz harekete geçiyor. Kendinle ilgili sorguladığın her şey, aklında dönüp duran sorular ve ertelediğin kararlar artık netlik kazanıyor. Bu akşamdan itibaren kendini ifade etmek çok daha kolay olacak.

Sabah Ay'ın Merkür'le kurduğu uyumlu açı güne berrak bir zihinle başlamanı sağlıyor. Ay Oğlak'ta, iletişim evinde ilerliyor; telefon görüşmeleri, mesajlar ve kısa buluşmalar bugün verimli ve keyifli. Öğleden sonra iş yerinde küçük bir sorumluluk gelebilir; disiplinli tavrınla bunu kolayca halledersin.

Gece Venüs de ruhunun gizli köşelerinde düz harekete geçiyor ve içindeki eski bir kırgınlık yumuşuyor. Partnerli Akrep, sevdiğiyle derin ve dürüst bir sohbetin tadını çıkaracak. Bekar Akrep ise kalbini açmaya her zamankinden daha hazır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…