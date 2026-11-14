Yöneticin Mars, Aslan'daki keyif ve aşk evinde ilerliyor ve yarın Jüpiter'le buluşmaya hazırlanıyor. Bu, içindeki enerjinin neşeye dönüştüğü, hobilere, eğlenceye ve sevdiğin insanlara vakit ayırmanın iyi geleceği bir pazar demek. Gün ortasında Ay arkadaşlık evine geçtiği için telefonun da hareketlenebilir.

Öğleden sonra Ay ile Neptün arasındaki yumuşak açı, hayal gücünü canlandırıyor. Aklındaki bir fikri çevrendeki biriyle paylaşırsan destek bulursun. Akşama doğru enerjin biraz fazlalaşırsa kısa bir yürüyüş ya da hareketli bir oyun seni dengeler.

Bekar Koçlar, arkadaş ortamında göz göze gelen biriyle güzel bir tanışma yaşayabilir. Partneri olanlar, birlikte yapılacak spontane bir plana evet desin.