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Koç Burcu right-white
15 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 15 Kasım Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Yöneticin Mars, Aslan'daki keyif ve aşk evinde ilerliyor ve yarın Jüpiter'le buluşmaya hazırlanıyor. Bu, içindeki enerjinin neşeye dönüştüğü, hobilere, eğlenceye ve sevdiğin insanlara vakit ayırmanın iyi geleceği bir pazar demek. Gün ortasında Ay arkadaşlık evine geçtiği için telefonun da hareketlenebilir.

Öğleden sonra Ay ile Neptün arasındaki yumuşak açı, hayal gücünü canlandırıyor. Aklındaki bir fikri çevrendeki biriyle paylaşırsan destek bulursun. Akşama doğru enerjin biraz fazlalaşırsa kısa bir yürüyüş ya da hareketli bir oyun seni dengeler.

Bekar Koçlar, arkadaş ortamında göz göze gelen biriyle güzel bir tanışma yaşayabilir. Partneri olanlar, birlikte yapılacak spontane bir plana evet desin.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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