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Yay Burcu right-white
15 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 15 Kasım Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Mars ve Jüpiter, Aslan'da yolculuk ve inanç evinde yarın sabah buluşuyor ve sen bu büyük düşünme enerjisini bugünden hissediyorsun. Bir gezi planı, yeni bir öğrenme ya da uzak bir arkadaşla yapılacak sohbet, bugünü anlamlı kılabilir. Ufkunu açan her adım sana iyi gelecek.

Öğle saatlerinde Ay iletişim evine geçiyor; yakın çevrenle, kardeş ya da komşularla hoş sohbetler seni bekliyor. Öğleden sonra Neptün ile yumuşak açı, sezgilerini güçlendiriyor. Akşam, fikirlerini sade bir dille yazman için güzel bir zaman.

Bekar Yaylar, konuşkan ortamda dikkat çekebilir. Partneri olanlar, ortak bir hayal ya da kısa bir kaçamak planı yapabilir.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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