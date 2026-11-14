Mars ve Jüpiter, Aslan'da yolculuk ve inanç evinde yarın sabah buluşuyor ve sen bu büyük düşünme enerjisini bugünden hissediyorsun. Bir gezi planı, yeni bir öğrenme ya da uzak bir arkadaşla yapılacak sohbet, bugünü anlamlı kılabilir. Ufkunu açan her adım sana iyi gelecek.

Öğle saatlerinde Ay iletişim evine geçiyor; yakın çevrenle, kardeş ya da komşularla hoş sohbetler seni bekliyor. Öğleden sonra Neptün ile yumuşak açı, sezgilerini güçlendiriyor. Akşam, fikirlerini sade bir dille yazman için güzel bir zaman.

Bekar Yaylar, konuşkan ortamda dikkat çekebilir. Partneri olanlar, ortak bir hayal ya da kısa bir kaçamak planı yapabilir.