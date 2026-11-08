Sevgili Yay, bugün iç dünyanda sessiz ama güçlü bir başlangıç var. Akrep'te doğan Yeni Ay ruhunun gizli köşelerinde, yani on ikinci evinde yeni bir dönem açıyor. Bu, dinlenmeye, şifalanmaya ve geçmişten kalan yüklerden arınmaya dair bir başlangıç. Meditasyona başlamak, bir günlük tutmak ya da kendine daha şefkatli davranmak için mükemmel bir zaman.

Gün içinde biraz sakin ve düşünceli olabilirsin; bu çok doğal. Akşama doğru ise içindeki maceracı uyanıyor. Aslan'daki Mars ve Jüpiter uzak ufuklar evinde Ay'dan hareketli bir dokunuş alıyor. Yeni bir seyahat fikri, bir eğitim planı ya da büyük bir hayal seni heyecanlandırabilir.

Aşkta sessiz bir derinlik var. Partnerli Yay, sevdiğiyle sessizce geçirilen bir akşamın ne kadar değerli olduğunu hissedecek. Bekar Yay ise geçmişteki bir hikâyeyi tamamen kapatıp yeni bir sayfaya hazırlanıyor. Yarın Ay senin burcuna geçecek ve enerjin yükselecek!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…