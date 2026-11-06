Sevgili Yay, yönetici gezegenin Jüpiter bugün sana göz kırpıyor! Aslan'da, yolculuk ve keşif evinde Mars'la birlikte ilerleyen Jüpiter, öğleden sonra Ay'dan uyumlu bir destek alıyor. Hafta sonu kaçamağı, yeni bir yer keşfetmek ya da ufkunu genişleten bir etkinliğe katılmak için tam zamanı. Çantanı hazırla, yollar seni çağırıyor!

Ay arkadaşlık evinde Venüs'le buluşuyor ve sosyal çevreni sıcacık bir enerjiyle sarıyor. Uzun zamandır görmediğin bir dostla kucaklaşmak, eski bir arkadaş grubuyla bir araya gelmek ya da yeni insanlarla tanışmak sana çok iyi gelecek.

Aşkta arkadaşlıktan doğan bir yakınlık öne çıkıyor. Partnerli Yay, partneriyle en iyi arkadaş gibi eğleneceği bir gün geçirecek. Bekar Yay ise bir arkadaş toplantısında, belki de uzun süredir tanıdığı birine farklı gözlerle bakmaya başlayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…