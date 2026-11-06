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Yay Burcu right-white
7 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 7 Kasım Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yönetici gezegenin Jüpiter bugün sana göz kırpıyor! Aslan'da, yolculuk ve keşif evinde Mars'la birlikte ilerleyen Jüpiter, öğleden sonra Ay'dan uyumlu bir destek alıyor. Hafta sonu kaçamağı, yeni bir yer keşfetmek ya da ufkunu genişleten bir etkinliğe katılmak için tam zamanı. Çantanı hazırla, yollar seni çağırıyor!

Ay arkadaşlık evinde Venüs'le buluşuyor ve sosyal çevreni sıcacık bir enerjiyle sarıyor. Uzun zamandır görmediğin bir dostla kucaklaşmak, eski bir arkadaş grubuyla bir araya gelmek ya da yeni insanlarla tanışmak sana çok iyi gelecek.

Aşkta arkadaşlıktan doğan bir yakınlık öne çıkıyor. Partnerli Yay, partneriyle en iyi arkadaş gibi eğleneceği bir gün geçirecek. Bekar Yay ise bir arkadaş toplantısında, belki de uzun süredir tanıdığı birine farklı gözlerle bakmaya başlayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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