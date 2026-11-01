Sevgili Yay, Ay bütün gün Aslan burcunda kalarak dokuzuncu evinde öğrenmek, gezmek ve ufkunu genişletmek için sana alan açıyor. Sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare gizli bir kaygıyı ya da ihmal ettiğin bir konuyu yüzeye çıkarabilir. Beşinci evin gündemini belirleyen Satürn ve Neptün yaratıcı çabalarda sabır istiyor. Dinlenmeye de pay ayır.

Maddi olarak on ikinci evde etkisini sürdüren retrodaki Merkür iptal edilmemiş bir üyeliği hatırlatabilir. Akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum yurt dışı ya da eğitim bağlantılı bir kazanç fikrini harekete geçiriyor. Yedinci evin gündemini belirleyen Uranüs ortakla yürüttüğün ödeme düzeninde beklenmedik bir değişime işaret ediyor. Bekleyen bir alacağın varsa kibar bir hatırlatma yaz.

Gelelim aşka. On birinci evde yer alan geri hareketli Venüs dostluktan doğan bir yakınlığı öne çıkarıyor. Partnerli Yay, bir arkadaş buluşmasına birlikte katılarak bağı yeniler. Bekar Yay ise ortak bir hobi çevresindeki birine ısınabilir. İkindi enerjisini kavgaya değil keşfe yönlendir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…