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Yay Burcu right-white
2 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 2 Kasım Pazartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay bütün gün Aslan burcunda kalarak dokuzuncu evinde öğrenmek, gezmek ve ufkunu genişletmek için sana alan açıyor. Sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare gizli bir kaygıyı ya da ihmal ettiğin bir konuyu yüzeye çıkarabilir. Beşinci evin gündemini belirleyen Satürn ve Neptün yaratıcı çabalarda sabır istiyor. Dinlenmeye de pay ayır.

Maddi olarak on ikinci evde etkisini sürdüren retrodaki Merkür iptal edilmemiş bir üyeliği hatırlatabilir. Akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum yurt dışı ya da eğitim bağlantılı bir kazanç fikrini harekete geçiriyor. Yedinci evin gündemini belirleyen Uranüs ortakla yürüttüğün ödeme düzeninde beklenmedik bir değişime işaret ediyor. Bekleyen bir alacağın varsa kibar bir hatırlatma yaz.

Gelelim aşka. On birinci evde yer alan geri hareketli Venüs dostluktan doğan bir yakınlığı öne çıkarıyor. Partnerli Yay, bir arkadaş buluşmasına birlikte katılarak bağı yeniler. Bekar Yay ise ortak bir hobi çevresindeki birine ısınabilir. İkindi enerjisini kavgaya değil keşfe yönlendir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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