article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yay Burcu chevron-right-grey 30 Ekim Cuma Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 30 Ekim Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay sekizinci evinde ortak işler ve borç ilişkilerini gündemde tutarken Ay'ın sabah Neptün'le kurduğu karesi aklını bulandırabilir; ortak bir iş için gelen belirsiz bilgiyi doğrulamadan onaylama. Gün biterken Satürn'le oluşan kare beşinci evindeki yaratıcı işlerde disiplin istiyor. Önceliklerini sıraya koy.

Maddi olarak on ikinci evdeki geri hareketli Merkür gizli kalmış bir giderin üstünü açabilir. Merkür retrosunun Mars'la akşam gerilimi bunu bir tartışmaya dönüştürebilir; konuyu ertesi gün sakin biçimde aç. Ay ile Güneş'in ikindi üçgeni borç ve ortak kaynaklar konusunda rahatlatıyor.

Gelelim aşka. On birinci evdeki Venüs arkadaşlıktan doğan bir yakınlığı gündeme getirirken Ay'ın gece yarısından sonra Venüs'le kurduğu üçgen bunu canlandırıyor. Partnerinle ortak bir arkadaşınızı ziyaret etmek bağı canlandırır. Bekar Yay ise sosyal bir ortamda sıcak bir sohbetle biriyle bağ kurabilir. Gün sonunda ev ortamında sakin bir akşam geçirmek iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yay burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın