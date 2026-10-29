Sevgili Yay, Ay sekizinci evinde ortak işler ve borç ilişkilerini gündemde tutarken Ay'ın sabah Neptün'le kurduğu karesi aklını bulandırabilir; ortak bir iş için gelen belirsiz bilgiyi doğrulamadan onaylama. Gün biterken Satürn'le oluşan kare beşinci evindeki yaratıcı işlerde disiplin istiyor. Önceliklerini sıraya koy.

Maddi olarak on ikinci evdeki geri hareketli Merkür gizli kalmış bir giderin üstünü açabilir. Merkür retrosunun Mars'la akşam gerilimi bunu bir tartışmaya dönüştürebilir; konuyu ertesi gün sakin biçimde aç. Ay ile Güneş'in ikindi üçgeni borç ve ortak kaynaklar konusunda rahatlatıyor.

Gelelim aşka. On birinci evdeki Venüs arkadaşlıktan doğan bir yakınlığı gündeme getirirken Ay'ın gece yarısından sonra Venüs'le kurduğu üçgen bunu canlandırıyor. Partnerinle ortak bir arkadaşınızı ziyaret etmek bağı canlandırır. Bekar Yay ise sosyal bir ortamda sıcak bir sohbetle biriyle bağ kurabilir. Gün sonunda ev ortamında sakin bir akşam geçirmek iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…