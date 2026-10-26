Sevgili Yay, Ay altıncı evinde günlük iş düzenini toparlamanı isterken sabahki Mars karesi, seyahat ya da eğitim planında acele kararlar aldırabilir. Mars ve Jüpiter dokuzuncu evinde olduğu için uzak bir plan ya da yabancı bir bağlantı canlanıyor. Takvimini kontrol et, yoğunluğu sadeleştir.

Maddi olarak gün ortasında Ay'ın retro Merkür'e karşıt gelmesi, iş ya da sağlıkla ilgili bir harcamada geri dönüş isteyen bir fatura çıkarabilir. Dosyaları bir kez daha incele. Akşama doğru Jüpiter karesi uzak bir yolculuk için bilet almaya itiyorsa fiyatı birkaç farklı yerden karşılaştır.

Gelelim aşka. Venüs arkadaşlık evinde geri giderken ortak çevreden biri yeniden gündeme gelebilir. İlişkisi olan Yay, partnerini arkadaş grubuna katıp birlikte bir akşam geçirmeyi önerebilir. Bekar Yay ise eski bir arkadaşıyla yeniden başlayan sohbetin romantik bir yöne gitmesi için ilk adımı karşı taraftan beklemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…