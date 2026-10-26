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Yay Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 27 Ekim Salı günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay altıncı evinde günlük iş düzenini toparlamanı isterken sabahki Mars karesi, seyahat ya da eğitim planında acele kararlar aldırabilir. Mars ve Jüpiter dokuzuncu evinde olduğu için uzak bir plan ya da yabancı bir bağlantı canlanıyor. Takvimini kontrol et, yoğunluğu sadeleştir.

Maddi olarak gün ortasında Ay'ın retro Merkür'e karşıt gelmesi, iş ya da sağlıkla ilgili bir harcamada geri dönüş isteyen bir fatura çıkarabilir. Dosyaları bir kez daha incele. Akşama doğru Jüpiter karesi uzak bir yolculuk için bilet almaya itiyorsa fiyatı birkaç farklı yerden karşılaştır.

Gelelim aşka. Venüs arkadaşlık evinde geri giderken ortak çevreden biri yeniden gündeme gelebilir. İlişkisi olan Yay, partnerini arkadaş grubuna katıp birlikte bir akşam geçirmeyi önerebilir. Bekar Yay ise eski bir arkadaşıyla yeniden başlayan sohbetin romantik bir yöne gitmesi için ilk adımı karşı taraftan beklemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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