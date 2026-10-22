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Yay Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 23 Ekim Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Akrep sezonu senin iç dünyana, dinlenme ihtiyacına ve geçmişle yüzleşme alanına geliyor. Güneş öğleyin bu bölgeye geçerken yalnız kalma isteğin artabilir; bunu kaçış değil, enerji toplama olarak gör. Sabah saatlerinde Ay'ın Merkür'le üçgeni, bir yakınından ya da eski bir arkadaşından gelecek içten bir haberi getirebilir.

Maddi olarak gözünden kaçan abonelikler, otomatik ödemeler ve yan giderler Merkür retrosu öncesinde bir kez taranmalı. Geçmiş döneme ait ödenmemiş bir borç ya da unutulmuş bir alacak hatırlanabilir. Not defterine yaz, gün sonunda bir karar ver.

Gelelim aşka. Burç dışından gelen bir ilginin arkasında beklenmedik bir eski bağ olabilir; retro Venüs bunu aydınlatıyor. Partnerinle doğrudan bir soru sorup cevabı beklemek, tahmin yürütmekten çok daha huzur verir. Bekar Yay ise bu akşam arkadaş toplantısında sürpriz bir sohbet yaşayabilir. Gece Ay Koç'a girdiğinde bir sonraki adımı atmaya hazır olacaksın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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