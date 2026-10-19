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Yay Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 20 Ekim Salı günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, söylemediğin duygular ile yakın çevrenle iletişimin tonu öğle vaktinde gerginlik yaratabilir; retrodaki Venüs ile Plüton'un karesi söyleyemediğin bir cümleyi uygun biçimde ifade etmeni istiyor. Mesajı yazıp bir süre bekletmek ve sonra göndermek seni korur.

Maddi olarak Ay ile Satürn'in gece yarısını izleyen sekstili beşinci evinde yaratıcı bir harcamayı bütçeye oturtmana yardım ediyor. Akşamın geç saatlerinde Merkür karesi on ikinci evinde gözden kaçan bir kesintiyi ortaya çıkarabilir, banka hareketlerini taramak yerinde olur. Küçük kalemleri bir listeye yazmak işini kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Dokuzuncu evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya gelerek yeni deneyimlere ya da uzak planlara açık bir enerji veriyor; ilişkin varsa küçük bir kaçamak planlamak canlandırır. Bekar Yay ise yazışma yoluyla kurulan bir ilgiyi birkaç mesajla gözlemlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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