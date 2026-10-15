Sevgili Yay, dokuzuncu evindeki Mars ile beşinci evindeki Satürn'in üçgeni öğle saatlerinde eğitim, yayın veya yurt dışıyla ilgili bir projede yaratıcılığı disiplinle birleştirmene destek veriyor. Öğleden sonraya kadar burcunda ilerleyen Ay enerjini yüksek tutuyor, ardından Oğlak'a geçerken para evini öne çıkarıyor.

Maddi olarak Ay'ın ikinci evine geçmesi gelir ve gider dengesini daha somut görmeni sağlıyor. Yatırım ya da eğlence harcamalarında ölçülü kalmak Satürn'ün işine uyar; bir kursa yazılmadan önce programı ve iade koşulunu sor.

Gelelim aşka. Ortak bir yaratıcı proje, örneğin birlikte yemek yapmak ya da yeni bir hobiye başlamak ilişkini sağlamlaştırır; küçük bir jest bile aranızdaki bağı güçlendirir. Bekar Yay ise spor ya da eğlence ortamında tanıştığı biriyle rahat sohbet edebilir, akşamki hayal gücünü gerçeğin önüne koymamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…