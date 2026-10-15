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Yay Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 16 Ekim Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, dokuzuncu evindeki Mars ile beşinci evindeki Satürn'in üçgeni öğle saatlerinde eğitim, yayın veya yurt dışıyla ilgili bir projede yaratıcılığı disiplinle birleştirmene destek veriyor. Öğleden sonraya kadar burcunda ilerleyen Ay enerjini yüksek tutuyor, ardından Oğlak'a geçerken para evini öne çıkarıyor.

Maddi olarak Ay'ın ikinci evine geçmesi gelir ve gider dengesini daha somut görmeni sağlıyor. Yatırım ya da eğlence harcamalarında ölçülü kalmak Satürn'ün işine uyar; bir kursa yazılmadan önce programı ve iade koşulunu sor.

Gelelim aşka. Ortak bir yaratıcı proje, örneğin birlikte yemek yapmak ya da yeni bir hobiye başlamak ilişkini sağlamlaştırır; küçük bir jest bile aranızdaki bağı güçlendirir. Bekar Yay ise spor ya da eğlence ortamında tanıştığı biriyle rahat sohbet edebilir, akşamki hayal gücünü gerçeğin önüne koymamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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