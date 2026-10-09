Sevgili Yay, bir toplulukla ya da sosyal bir projeyle başlayacağın iş bugün şans getiriyor, çünkü Yeniay arkadaş çevreni ve hedeflerini yeniliyor. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı yaratıcı bir işte ya da hobi alanında sorumluluk hissettirebilir; hedeflerini küçük adımlara bölmen yükü hafifletir. Jüpiter'in Aslan'daki konumu da iyimserliğini yüksek tutuyor.

Maddi olarak grup içi bir harcama ya da ortak bir hedef için para toplama konusu gündemde. Kimin ne kadar katkı vereceğini netleştirmek dostluğu korur. Uzun vadeli bir yatırım kararını Yeniay sonrasında birkaç gün düşünmek daha güvenli.

Gelelim aşka. Gizli evindeki Venüs retrosu anlatılmamış bir duyguyu yüzeye getirebilir; ilişkin varsa bunu sakin bir ortamda paylaşmak ilişkine güven katar. Bekar Yay ise arkadaş çevrenden ya da bir etkinlikten biri bu akşam ilgi gösterebilir, gece Venüs ve Mars karesinde hızlı hüküm vermemek iyi olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…