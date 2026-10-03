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Yay Burcu right-white
4 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 4 Ekim Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, arkadaşlarınla yapacağın planlar ile kendi keyifli uğraşların arasında bugün bir tercih yapman gerekebilir. Arkadaşlık alanındaki Güneş romantizm alanındaki Satürn'le karşı karşıya geldiği için yaratıcı projelerine daha ciddi bir yaklaşım getirmeni istiyor. Bir hobiyi ya da sanatsal çalışmayı disiplinli bir takvime bağlamak, ondan somut sonuç almanı sağlar. Bir grup etkinliğinde üstlendiğin görevi yerine getirirken kendi zamanını da korumayı unutma.

Maddi olarak azalan Ay paylaşılan paralar alanında ilerliyor. Bekleyen bir borcu bitirmek ya da partnerinle ortak giderleri yeniden bölüştürmek yükünü hafifletir.

Peki ya aşk? Romantizm alanındaki Satürn ilişkinde sorumluluk ve bağlılık konularını öne çıkarıyor; partnerinle geleceğe dair ciddi bir konuşma yapabilirsin. Bekarsan eğlenceli bir flört yerine daha anlamlı bir bağ arıyor olabilirsin, bu isteğini saklama.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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