Sevgili Yay, arkadaşlarınla yapacağın planlar ile kendi keyifli uğraşların arasında bugün bir tercih yapman gerekebilir. Arkadaşlık alanındaki Güneş romantizm alanındaki Satürn'le karşı karşıya geldiği için yaratıcı projelerine daha ciddi bir yaklaşım getirmeni istiyor. Bir hobiyi ya da sanatsal çalışmayı disiplinli bir takvime bağlamak, ondan somut sonuç almanı sağlar. Bir grup etkinliğinde üstlendiğin görevi yerine getirirken kendi zamanını da korumayı unutma.

Maddi olarak azalan Ay paylaşılan paralar alanında ilerliyor. Bekleyen bir borcu bitirmek ya da partnerinle ortak giderleri yeniden bölüştürmek yükünü hafifletir.

Peki ya aşk? Romantizm alanındaki Satürn ilişkinde sorumluluk ve bağlılık konularını öne çıkarıyor; partnerinle geleceğe dair ciddi bir konuşma yapabilirsin. Bekarsan eğlenceli bir flört yerine daha anlamlı bir bağ arıyor olabilirsin, bu isteğini saklama.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…