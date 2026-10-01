Sevgili Yay, yaratıcı fikirlerin bugün iş hayatında karşılık bulabilir. Eğitim, yayıncılık ya da uzak bağlantılarla yürüttüğün işlere Mars'ın Neptün'le kurduğu uyum ilham katıyor. Öte yandan iletişim alanındaki Plüton Merkür'le gerilim içinde; bir kardeşinle ya da yakın bir çalışma arkadaşınla yapacağın konuşmada inatlaşma çıkabilir. Ortaklarınla yeni bir anlaşmaya varmak ise zor görünüyor; Ay'ın boşlukta olması kararları erteletiyor.

Maddi olarak hesap özetine dikkatle bak. Venüs gizli alanında duruyor; unuttuğun bir ödeme ya da sessizce yaptığın bir harcama gün yüzüne çıkabilir. Ay'ın geç saatlerde ortak paralar alanına geçmesiyle bir borç konusu da gündeme gelebilir.

Gelelim aşka. İkizler'deki Ay ilişki alanında ama boşlukta ilerliyor; partnerinle konuşmalarınız bir sonuca bağlanmayabilir. Bunu sorun etmek yerine sadece birlikte vakit geçirmenin keyfini çıkar. Bekarsan kimseye söylemediğin gizli bir hoşlantı aklını meşgul edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…