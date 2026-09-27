Sevgili Yay, Mars'ın Aslan'a geçişiyle hedefine doğru bugün cesur bir adım atmak için güçlü bir istek duyabilirsin; bu motivasyon her zamankinden yüksek. Bugün attığın bu adım, uzun süredir beklediğin bir kapının aralanmasını sağlayabilir.

Maddi olarak Ay'ın akşama doğru Boğa burcuna yerleşmesi, hedefine giden yolu daha somut ve gerçekçi bir plana dönüştürmene yardımcı olacak; bugünkü coşkunu akşam saatlerinde net bir stratejiye çevirmen, seni doğru yöne taşıyacak.

Peki ya aşk? İlişkinde bugün alışık olmadığın bir macera fikri karşına çıkabilir; partnerinin seni şaşırtan önerisi, akşamki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenin ilişkinize kattığı tazelik olabilir. Bekar Yaylar bugün beklenmedik bir davet ya da öneriyle karşılaşabilir; bu daveti değerlendirmesi, onu yeni bir tanışıklığa götürebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…