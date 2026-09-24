Sevgili Yay, bugün biraz daha hareketli bir enerji hissedebilirsin; Ay'ın Balık'ta bir gün daha kalması içe dönük halini tamamen dağıtmasa da hafifletiyor. Küçük bir plan yapmak bugün sana iyi gelecek.

Maddi olarak bugün dün koruduğun elindekini artık değerlendirmeye açabilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Yaylar, bugün partneriyle birlikte geçirdiği sakin anların değerini daha iyi anlayabilir. Bekar Yaylar ise dün hissettiği çekingenliğin yerini bugün merakına bırakabileceğini görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…