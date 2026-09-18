Sevgili Yay, bugün Ay'ın sabah saatlerinde kendi burcunuzdan çıkıp Oğlak'a geçmesi enerjini bir tık düşürebilir, dün kadar hafif ve özgür hissetmeyebilirsin. Bunun yerine bugün büyük hayaller kurmak yerine bir tanesini somut adımlara bölüp uygulamaya başlaman seni ileri taşıyacak.

Büyük planlar kurmak yerine bugün küçük ama gerçekçi bir adım atman daha akıllıca. Dün kurduğun bir hayali bugün rakamlarla test etmen, gerçekçi olup olmadığını görmeni sağlayacak.

Pratik bir uyarı bugün partnerinden gelip ilişkisi olan Yayları biraz sıkabilir, ama bu uyarı aslında ilişkilerine fayda sağlayacak. Eğlenceden çok ciddiyet arayan biri ise bekar Yayların bugün karşısına çıkabilir; bu değişim ilk başta garip gelse de denemeye değer.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…