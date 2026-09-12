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Yay Burcu right-white
13 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 13 Eylül Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün sosyal tarafın öne çıkıyor. Terazi Ay'ı arkadaşlıklar evinde ilerlerken bir buluşma, bir grup planı ya da uzun zamandır ertelenen bir görüşme gündemine girebilir. Ancak Yengeç'teki Mars'la kare, ortak bir hesabı ya da bir borç konusunu tam da bugün hatırlatabilir. Keyfini kaçırmasına izin verme, fakat konuyu da bir kenara atma.

Maddi konularda paylaşılan paralar öne çıkıyor. Birine borç vermek ya da birinden alacağını istemek gerekebilir. Rakamı ve tarihi açıkça konuşursan dostluğun zarar görmez. Kapalı ifadeler bu konuda her zaman daha pahalıya patlar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerine söylemediğin bir şey seni içten içe meşgul ediyor. Akrep'teki Venüs bunu saklamanı kolaylaştırıyor ama rahatlamanı sağlamıyor. Bekar bir Yay burcuysan, kimseye açmadığın bir ilgin olabilir. Bugün adını koymasan da kendine karşı dürüst olman iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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