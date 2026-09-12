Sevgili Yay, bugün sosyal tarafın öne çıkıyor. Terazi Ay'ı arkadaşlıklar evinde ilerlerken bir buluşma, bir grup planı ya da uzun zamandır ertelenen bir görüşme gündemine girebilir. Ancak Yengeç'teki Mars'la kare, ortak bir hesabı ya da bir borç konusunu tam da bugün hatırlatabilir. Keyfini kaçırmasına izin verme, fakat konuyu da bir kenara atma.

Maddi konularda paylaşılan paralar öne çıkıyor. Birine borç vermek ya da birinden alacağını istemek gerekebilir. Rakamı ve tarihi açıkça konuşursan dostluğun zarar görmez. Kapalı ifadeler bu konuda her zaman daha pahalıya patlar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerine söylemediğin bir şey seni içten içe meşgul ediyor. Akrep'teki Venüs bunu saklamanı kolaylaştırıyor ama rahatlamanı sağlamıyor. Bekar bir Yay burcuysan, kimseye açmadığın bir ilgin olabilir. Bugün adını koymasan da kendine karşı dürüst olman iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…