Sevgili Yay, Merkür ile Ay arasındaki uyum bugün ekip içinde henüz herkesle paylaşılmamış bir gelişmeyi duymanı sağlayabilir. Görev dağılımı, bütçe kararı ya da ekip yapısında yapılacak bir değişiklik önümüzdeki günlerde seni de etkileyebilir. Resmi açıklama gelmeden harekete geçmek yerine kendi hazırlığını yapıp biraz beklemen daha doğru olabilir.

Maddi konularda ortak kullanılan bir ödeme önüne gelebilir. Ev arkadaşınla kira yan giderlerini paylaşmak, aile içinde bir faturayı üstlenmek ya da arkadaş grubuyla alınan bir şeyin parasını bölüşmek gerekebilir; kimin ne kadar ödeyeceğini baştan konuşmak hesap karışıklığını önler.

Aşk hayatında Ay-Venüs karesi ilişkinde güven konusunu hassaslaştırabilir. Partnerinin senden sakladığını düşündüğün küçük bir ayrıntı kafana takılırsa kendi senaryonu kurmadan önce ona sorman daha sağlıklı olacak. Bekarsan fiziksel çekimin oldukça yüksek olduğu biriyle tanışabilirsin ancak karşı tarafın hayatı hakkında bilmediğin çok şey olabilir; biraz zaman tanımak sana daha net bir fikir verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…