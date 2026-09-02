Sevgili Yay, sabah kendi işlerine odaklanırken gün ilerledikçe başkalarının talepleri daha fazla yer kaplıyor. Ay karşıt burcuna geçtiğinde bir müşteri, ortak ya da iş birliği yaptığın kişi senden hızlı bir yanıt isteyebilir. Fikrini hemen söylemek yerine karşı tarafın bütün şartlarını dinlemek seni gereksiz bir geri adımdan korur. Yarın ilişkiler alanında gerçekleşecek Son Dördün, bugün başlayan görüşmenin sonucunu daha görünür hale getirebilir.

Bir ödeme, fiyat ya da masraf paylaşımı konusunda anlaşacaksan yalnızca söze güvenmemelisin. Konuştuğunuz rakamları sonradan karışıklık çıkmaması için yazılı hale getirmek daha güvenli olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinin beklemediğin bir talebi olabilir; cevabını vermeden önce bunun arkasındaki nedeni anlamaya çalışmalısın. Bekar bir Yay burcu isen, ilgisini saklamayan bir kişi seni şaşırtabilir ama bu açıklığın seni hemen karar vermeye zorlamasına izin vermemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…