Sevgili Yay, bugün partnerinin ya da hoşlandığın kişinin söyleyecekleri seni düşündürebilir. İlişkin varsa beklemediğin bir talep ya da itiraf duyduğunda ilk refleksinle cevap vermek yerine birkaç saniye düşünmelisin. Yarınki Son Dördün ilişkiler alanında gerçekleşeceği için bugün duydukların daha büyük bir kararın parçası olabilir. Ne istediğini anlamadan söz vermemelisin.

Bekarsan, ilgisini dolandırmadan gösteren bir kişiyle karşılaşabilirsin. Bu açıklık hoşuna gitse bile aynı hızla karşılık vermek zorunda değilsin; biraz zaman bırakmak karşındaki kişinin tavrını daha iyi gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…