Sevgili Yay, ev ve aile alanını etkileyen Balık Dolunayı ve parçalı Ay tutulması ilişkide güven, birlikte yaşam ve ailelerle ilgili meseleleri öne çıkarıyor. İlişkin varsa, taşınma, aynı eve çıkma ya da ailelerin ilişkinizdeki yeri üzerine daha ciddi bir konuşma yapabilirsiniz. Burada kimin haklı olduğuna takılmak yerine ikinizin de rahat edeceği düzeni bulmaya çalışmak çok daha işe yarar.

Bekarsan, tanıdık bir çevreden biri ilgini çekebilir. Daha önce onu o gözle görmediysen buna şaşırabilirsin. Yine de sırf yakın çevrenden diye hemen anlam yükleme; önce birbirinizi gerçekten tanımaya çalışın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…